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Arrêté

Moniteur LCD avec SmartImage Lite

224E5QHAB/00

4.5

| (4) Avis

Des images éclatantes avec l'écran AH-IPS

Cet élégant écran Philips avec cadre ultra-fin et dalle AH-IPS affiche des images impressionnantes aux couleurs éclatantes. La technologie Mobile HD Link vous permet de connecter votre smartphone.

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avec cadre ultra-fin, MHL

Des images éclatantes avec l'écran AH-IPS

  • Cadre ultra-fin

  • 21,5" (54,6 cm)

  • MHL

Technologie MHL pour bénéficier de contenus mobiles sur grand écran

MHL (Mobile High Definition Link) est une interface audio/vidéo mobile permettant de connecter directement des téléphones et autres appareils portables à des écrans haute définition. Un câble MHL disponible en option vous permet de connecter simplement votre appareil compatible MHL à ce grand écran MHL Philips, afin de regarder vos vidéos HD dans des conditions exceptionnelles, en bénéficiant d'un son numérique. Désormais, vous pouvez non seulement regarder les jeux, photos, films, ou autres applications de votre portable sur grand écran, mais également recharger par la même occasion votre appareil mobile, afin de ne jamais vider votre batterie.

L'écran AH-IPS affiche des images impressionnantes avec de grands angles de vue

Les écrans AH-IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans AH-IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation sur le Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

TrueVision assure des images de qualité laboratoire

TrueVision est une technologie Philips utilisant des algorithmes avancés pour tester et aligner l'affichage, ce qui vous garantit des performances visuelles parfaites. Philips s'assure que les moniteurs TrueVision quittant ses usines sont réglés selon ce procédé, pour une qualité d'image et de couleur constante.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 6

4

Avis

4
2
1

15/05/2014

Deutschland

Deutschland

Produkt sehr gut, Telefonsupport eher mangelhaft

Ich wollte den Monitor mit einer VESA-Wandhalterung montieren. Dazu musste ich den angeschraubten Metallfuß demontieren. Hierzu war es erforderlich, eine Kunststoffabdeckung zu entfernen. Um diese dabei nicht zu beschädigen, wollte ich vom Service wissen, wie man diese Abdeckung am besten entfernt. Zu meiner Überraschung teilte man mir mit, dass eine Entfernung des Metallfußes nicht vorgesehen sei und ich die komplette Gewährleistung verlieren würde, so ich denn den Fuß abschrauben würde. In meinen Augen alles Blödsinn, ich hab's dann einfach gemacht und es funktioniert tadellos.

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Cet avis a été rédigé pour 274E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite

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14/06/2018

Suisse

Suisse

Lebendiger Monitor, sehr gute Farben

Dieser Monitor ist absolut zuverlässig, schnell und zeigt super Farben. Gute Anschlüsse. Auch 2 integrierte Lautsprecher sind sehr viel wert.

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Cet avis a été rédigé pour 274E5QHAB LCD-Monitor mit SmartImage Lite

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03/12/2013

Italia

Italia

definizione dell'immagine fantastica

ottimo sotto tutti i punti di vista;sottile e anche comodo in spazi ristretti

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Cet avis a été rédigé pour 224E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite

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Mentions légales

  1. Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.

  2. L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.

  3. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.