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Brilliance LCD-Monitor
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Bildschirmanzeige: NO VIDEO INPUT: Kein Signalempfang.
Was ist unter der "Reaktionszeit meines LCD-Monitors" zu verstehen?
Bildprobleme: Displayposition ist falsch.
Auto-Funktion: Die Taste 'AUTO' funktioniert nicht korrekt.