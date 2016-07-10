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Arrêté
1er moniteur doté de PowerSensor : moins de dépenses énergétiques
Le moniteur Philips 225B écologique doté de la technologie révolutionnaire PowerSensor détecte la présence de l'utilisateur et règle la consommation en conséquence, ce qui vous permet de réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 70 %.
Écran large B-line 56 cm (22")
Format 16/10
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges inoffensifs pour déterminer la présence de l'utilisateur et réduire automatiquement la luminosité du moniteur lorsqu'il s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 70 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Image, Divertissement, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de faire de grandes économies d'énergie. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!
TrueVision est une technologie de test et d'algorithme exclusive à Philips, à la pointe du progrès. Elle permet de parvenir à un réglage précis d'un moniteur selon un processus complet qui garantit des performances d'affichage optimales, tout en respectant une norme quatre fois plus rigoureuse que les critères exigés par Microsoft pour tous les moniteurs (pas seulement quelques échantillons) sortant de l'usine et conçus pour Vista. Seul Philips parvient à produire des moniteurs répondant exactement à ce niveau de précision des couleurs et de qualité d'affichage.
4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
juanxpresspro
10/07/2016
España
excelente
Excelente imagen 1900*1200 coloresmuy reales y su cnectividad es muy buena dvi, vga y usb excelente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio
TheSpawn1974
15/05/2012
Italia
Un ottimo prodotto nella sua categoria
Il monitor 240B1CS si presenta ben imballato e con tutta la necessaria dotazione di cavi (DVI, VGA, power cord e cavo audio). Il design esterno è molto gradevole. L'assemblaggio è ottimo e realizzato con buoni materiali plastici. I tasti funzione per le regolazioni sono posti sul lato frontali e quindi ben accessibili dall'utente. Il menu di regolazione è completo e offre tutte le regolazioni di colore per l'utente consumer. La qualità delle immagini fisse è buona; il comportamento nelle immagini in movimento è discreto. In definitiva un ottimo oggetto considerando soprattutto il suo prezzo e il target di utilizzo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio