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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD

225B1CS/00

4.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

1er moniteur doté de PowerSensor : moins de dépenses énergétiques

Le moniteur Philips 225B écologique doté de la technologie révolutionnaire PowerSensor détecte la présence de l'utilisateur et règle la consommation en conséquence, ce qui vous permet de réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 70 %.

Voir tous les avantages

1er moniteur doté de PowerSensor : moins de dépenses énergétiques

  • Écran large B-line 56 cm (22")

  • Format 16/10

Jusqu'à 70 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

Jusqu'à 70 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges inoffensifs pour déterminer la présence de l'utilisateur et réduire automatiquement la luminosité du moniteur lorsqu'il s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 70 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.

SmartImage : pour une expérience visuelle optimisée et conviviale

SmartImage : pour une expérience visuelle optimisée et conviviale

SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Image, Divertissement, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de faire de grandes économies d'énergie. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!

TrueVision : pour un affichage de qualité professionnelle

TrueVision : pour un affichage de qualité professionnelle

TrueVision est une technologie de test et d'algorithme exclusive à Philips, à la pointe du progrès. Elle permet de parvenir à un réglage précis d'un moniteur selon un processus complet qui garantit des performances d'affichage optimales, tout en respectant une norme quatre fois plus rigoureuse que les critères exigés par Microsoft pour tous les moniteurs (pas seulement quelques échantillons) sortant de l'usine et conçus pour Vista. Seul Philips parvient à produire des moniteurs répondant exactement à ce niveau de précision des couleurs et de qualité d'affichage.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

10/07/2016

España

España

excelente

Excelente imagen 1900*1200 coloresmuy reales y su cnectividad es muy buena dvi, vga y usb excelente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

15/05/2012

Italia

Italia

Un ottimo prodotto nella sua categoria

Il monitor 240B1CS si presenta ben imballato e con tutta la necessaria dotazione di cavi (DVI, VGA, power cord e cavo audio). Il design esterno è molto gradevole. L'assemblaggio è ottimo e realizzato con buoni materiali plastici. I tasti funzione per le regolazioni sono posti sul lato frontali e quindi ben accessibili dall'utente. Il menu di regolazione è completo e offre tutte le regolazioni di colore per l'utente consumer. La qualità delle immagini fisse è buona; il comportamento nelle immagini in movimento è discreto. In definitiva un ottimo oggetto considerando soprattutto il suo prezzo e il target di utilizzo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

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