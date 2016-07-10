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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor

225B1CS/00

4.5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Der weltweit erste PowerSensor-Monitor senkt Energiekosten

Der umweltfreundliche Philips 225B Monitor mit revolutionärer PowerSensor-Technologie erkennt, wann ein Benutzer das Gerät verwendet und passt den Stromverbrauch entsprechend an. Dies führt zu einer Senkung des Stromverbrauchs um bis zu 70 %.

Alle Vorteile anzeigen

Der weltweit erste PowerSensor-Monitor senkt Energiekosten

  • 56 cm (22") B-line

  • Format 16:10

EPEAT Silber garantiert eine geringere Umweltbelastung

EPEAT Silver-zertifizierte Philips Monitore gewährleisten Gesundheits- und Umweltschutz; außerdem sind sie äußerst energieeffizient und stellen so eine geringe Emission der für die Klimaveränderung verantwortlichen Treibhausgase sicher. Das EPEAT-Programm (Electronic Product Environmental Assessment Tool) hilft Kunden beim Bewerten, Vergleichen und Auswählen von Monitoren basierend auf 51 Umweltkriterien, die von der US EPA (US Environmental Protection Agency) unterstützt werden. EPEAT Silver ist nur dort gültig, wo Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie www.epeat.net, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

Schwenk- und neigbar für den idealen Betrachtungswinkel

Mit dem Schwenk- und Neigemechanismus des Standfußes kann der Monitor nach vorn oder hinten geschwenkt bzw. geneigt werden.

Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia-Erlebnis

Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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10/07/2016

España

España

excelente

Excelente imagen 1900*1200 coloresmuy reales y su cnectividad es muy buena dvi, vga y usb excelente.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio verfasst

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15/05/2012

Italia

Italia

Un ottimo prodotto nella sua categoria

Il monitor 240B1CS si presenta ben imballato e con tutta la necessaria dotazione di cavi (DVI, VGA, power cord e cavo audio). Il design esterno è molto gradevole. L'assemblaggio è ottimo e realizzato con buoni materiali plastici. I tasti funzione per le regolazioni sono posti sul lato frontali e quindi ben accessibili dall'utente. Il menu di regolazione è completo e offre tutte le regolazioni di colore per l'utente consumer. La qualità delle immagini fisse è buona; il comportamento nelle immagini in movimento è discreto. In definitiva un ottimo oggetto considerando soprattutto il suo prezzo e il target di utilizzo.

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Diese Bewertung wurde für Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio verfasst

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