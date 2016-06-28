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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor

230C1HSB/00

5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

LCD-HDMI-Monitor für Multimediagenuss in Full HD-Qualität.

Genießen Sie eine brillante Bildqualität mit diesem eleganten und außergewöhnlichen Full HD-Display (1080 Pixel) in Hochglanzausführung! Tauchen Sie ein in ein multimediales Erlebnis mit Features wie HDMI-Eingang, leistungsstarke Frontstereolautsprecher, USB-Port und eine Reaktionszeit von 2 ms.

Alle Vorteile anzeigen

LCD-HDMI-Monitor für Multimediagenuss in Full HD-Qualität.

  • 58 cm (23") C-line

  • Full HD

Einfache Bildformatsteuerung wechselt zwischen Breitbild- und 4:3-Format

Einfache Bildformatsteuerung wechselt zwischen Breitbild- und 4:3-Format

Die einfache Bildformatsteuerung von Philips, bedienbar über die graphische Benutzeroberfläche, wechselt zwischen dem 4:3-Format und Breitbildformat, um das Bildformat des Displays an den Inhalt anzupassen. So kann mit Dokumenten im Breitbildformat ohne Scrollen gearbeitet werden, und Breitbild-Medien können im Breitbild-Format störungsfrei dargestellt werden.

TrueVision: Anzeigeleistung in Laborqualität

TrueVision ist die führende Test- und Algorithmus-Technologie zur Monitoreinstellung und Feinabstimmung von Philips. Dabei handelt es sich bei der Herstellung um einen umfassenden Prozess, der die ultimative Display-Qualität mit viermal strengeren Standards als den Anforderungen von Microsofts Vista sicherstellt. Philips ist das einzige Unternehmen, das Maßnahmen in diesem Umfang durchführt, um die exakte Farbwiedergabe und Qualität jedes Displays zu gewährleisten.

USB-Port für einen noch umfangreicheren Multimediagenuss

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den Anschluss von PCs und Peripheriegeräten. Dank der hohen Geschwindigkeit und der niedrigen Anschaffungskosten hat sich USB inzwischen als Standardverfahren für den Anschluss von Peripheriegeräten an einen Computer durchgesetzt. Mit einem in Blickrichtung des Benutzers am Monitor angebrachten Anschluss lassen sich USB-Geräte am gewünschten Ort schnell und mühelos anschließen. (Ob USB 2.0 unterstützt wird, hängt von der USB-Konfiguration des PCs ab. Wenn der Monitor an einen PC mit USB 2.0-Unterstützung angeschlossen ist, ist er USB 2.0-kompatibel)

Technische Daten

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Bewertungen

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von 5

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Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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28/06/2016

España

España

Este producto posee unas características excelentes

Este producto posee unas características excelentes y lo volveré a comprar, lo intenté comprar de nuevo pero la tienda a pesar de ser un gran cadena de distribución no lo tenían en existencias.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 230C1HSB LCD monitor verfasst

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23/06/2013

Nederland

Nederland

Prima apparaat

Zowel de 9000 TV als de Fidelio HTL9100 presteren naar verwachting. Ik ben wel blij dat de Philips vakman, Wakkermans uit Beesd, alles heeft aangesloten. Het is toch een hele wirwar geworden van HDMI, Optical, UTP. Ook over de KPN glasvezel ben ik zeer tevreden. Het is een mooie set geworden.

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