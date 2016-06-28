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Eingestellt
LCD-HDMI-Monitor für Multimediagenuss in Full HD-Qualität.
Genießen Sie eine brillante Bildqualität mit diesem eleganten und außergewöhnlichen Full HD-Display (1080 Pixel) in Hochglanzausführung! Tauchen Sie ein in ein multimediales Erlebnis mit Features wie HDMI-Eingang, leistungsstarke Frontstereolautsprecher, USB-Port und eine Reaktionszeit von 2 ms.
58 cm (23") C-line
Full HD
Die einfache Bildformatsteuerung von Philips, bedienbar über die graphische Benutzeroberfläche, wechselt zwischen dem 4:3-Format und Breitbildformat, um das Bildformat des Displays an den Inhalt anzupassen. So kann mit Dokumenten im Breitbildformat ohne Scrollen gearbeitet werden, und Breitbild-Medien können im Breitbild-Format störungsfrei dargestellt werden.
TrueVision ist die führende Test- und Algorithmus-Technologie zur Monitoreinstellung und Feinabstimmung von Philips. Dabei handelt es sich bei der Herstellung um einen umfassenden Prozess, der die ultimative Display-Qualität mit viermal strengeren Standards als den Anforderungen von Microsofts Vista sicherstellt. Philips ist das einzige Unternehmen, das Maßnahmen in diesem Umfang durchführt, um die exakte Farbwiedergabe und Qualität jedes Displays zu gewährleisten.
Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den Anschluss von PCs und Peripheriegeräten. Dank der hohen Geschwindigkeit und der niedrigen Anschaffungskosten hat sich USB inzwischen als Standardverfahren für den Anschluss von Peripheriegeräten an einen Computer durchgesetzt. Mit einem in Blickrichtung des Benutzers am Monitor angebrachten Anschluss lassen sich USB-Geräte am gewünschten Ort schnell und mühelos anschließen. (Ob USB 2.0 unterstützt wird, hängt von der USB-Konfiguration des PCs ab. Wenn der Monitor an einen PC mit USB 2.0-Unterstützung angeschlossen ist, ist er USB 2.0-kompatibel)
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
joselu49
28/06/2016
España
Este producto posee unas características excelentes
Este producto posee unas características excelentes y lo volveré a comprar, lo intenté comprar de nuevo pero la tienda a pesar de ser un gran cadena de distribución no lo tenían en existencias.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 230C1HSB LCD monitor verfasst
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aartjo
23/06/2013
Nederland
Prima apparaat
Zowel de 9000 TV als de Fidelio HTL9100 presteren naar verwachting. Ik ben wel blij dat de Philips vakman, Wakkermans uit Beesd, alles heeft aangesloten. Het is toch een hele wirwar geworden van HDMI, Optical, UTP. Ook over de KPN glasvezel ben ik zeer tevreden. Het is een mooie set geworden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 230C1HSB LCD monitor verfasst
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