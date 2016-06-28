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Arrêté
230C1HSB/00
LCD HDMI pour du pur multimédia Full HD
Bénéficiez de performances exceptionnelles grâce à cet écran 1080p Full HD glossy et élégant. Plongez dans l'univers multimédia : entrée HDMI, système puissant de reproduction stéréo en façade, port USB et temps de réponse de 2 ms.
Écran large C-line 58 cm (23")
Full HD
Le contrôle facile du format d'image Philips permet de basculer du format 4/3 au format écran large, et inversement, pour adapter le format d'affichage au contenu. Vous pouvez ainsi travailler sur des documents larges sans faire défiler les pages ou afficher du contenu multimédia en mode écran large au format natif 4/3 sans déformation de l'image.
TrueVision est une technologie de test et d'algorithme exclusive Philips. Elle permet de parvenir à un réglage fin d'un moniteur selon un processus complet qui garantit des performances d'affichage optimales. Et ceci dans le respect d'une norme quatre fois plus rigoureuse que les critères exigés par Microsoft pour tous les moniteurs (pas seulement quelques échantillons) sortant de l'usine et destinés à Vista. Seul Philips parvient à produire des moniteurs répondant exactement à ce niveau de précision des couleurs et de qualité d'affichage.
L'USB est un protocole qui permet de relier des PC à des périphériques. Étant donné qu'elle garantit une connexion rapide, la technologie USB s'est imposée comme méthode de connexion de périphériques à un ordinateur. Le moniteur est équipé d'un port situé à hauteur du regard de l'utilisateur pour faciliter la connexion rapide d'appareils USB. (La compatibilité USB 2.0 dépend de la configuration USB de votre ordinateur : si votre moniteur est connecté à un PC compatible USB 2.0, il sera compatible avec cette norme.)
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5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
joselu49
28/06/2016
España
Este producto posee unas características excelentes
Este producto posee unas características excelentes y lo volveré a comprar, lo intenté comprar de nuevo pero la tienda a pesar de ser un gran cadena de distribución no lo tenían en existencias.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 230C1HSB LCD monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 230C1HSB LCD monitor
aartjo
23/06/2013
Nederland
Prima apparaat
Zowel de 9000 TV als de Fidelio HTL9100 presteren naar verwachting. Ik ben wel blij dat de Philips vakman, Wakkermans uit Beesd, alles heeft aangesloten. Het is toch een hele wirwar geworden van HDMI, Optical, UTP. Ook over de KPN glasvezel ben ik zeer tevreden. Het is een mooie set geworden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 230C1HSB LCD monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 230C1HSB LCD monitor