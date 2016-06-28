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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD

230C1HSB/00

5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

LCD HDMI pour du pur multimédia Full HD

Bénéficiez de performances exceptionnelles grâce à cet écran 1080p Full HD glossy et élégant. Plongez dans l'univers multimédia : entrée HDMI, système puissant de reproduction stéréo en façade, port USB et temps de réponse de 2 ms.

Voir tous les avantages

LCD HDMI pour du pur multimédia Full HD

  • Écran large C-line 58 cm (23")

  • Full HD

Contrôle facile du format d'image pour basculer entre formats 4/3/écran large

Contrôle facile du format d'image pour basculer entre formats 4/3/écran large

Le contrôle facile du format d'image Philips permet de basculer du format 4/3 au format écran large, et inversement, pour adapter le format d'affichage au contenu. Vous pouvez ainsi travailler sur des documents larges sans faire défiler les pages ou afficher du contenu multimédia en mode écran large au format natif 4/3 sans déformation de l'image.

TrueVision : performances d'affichage de très haute qualité

TrueVision est une technologie de test et d'algorithme exclusive Philips. Elle permet de parvenir à un réglage fin d'un moniteur selon un processus complet qui garantit des performances d'affichage optimales. Et ceci dans le respect d'une norme quatre fois plus rigoureuse que les critères exigés par Microsoft pour tous les moniteurs (pas seulement quelques échantillons) sortant de l'usine et destinés à Vista. Seul Philips parvient à produire des moniteurs répondant exactement à ce niveau de précision des couleurs et de qualité d'affichage.

Port USB pour une expérience multimédia inégalée

L'USB est un protocole qui permet de relier des PC à des périphériques. Étant donné qu'elle garantit une connexion rapide, la technologie USB s'est imposée comme méthode de connexion de périphériques à un ordinateur. Le moniteur est équipé d'un port situé à hauteur du regard de l'utilisateur pour faciliter la connexion rapide d'appareils USB. (La compatibilité USB 2.0 dépend de la configuration USB de votre ordinateur : si votre moniteur est connecté à un PC compatible USB 2.0, il sera compatible avec cette norme.)

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

28/06/2016

España

España

Este producto posee unas características excelentes

Este producto posee unas características excelentes y lo volveré a comprar, lo intenté comprar de nuevo pero la tienda a pesar de ser un gran cadena de distribución no lo tenían en existencias.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 230C1HSB LCD monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 230C1HSB LCD monitor

23/06/2013

Nederland

Nederland

Prima apparaat

Zowel de 9000 TV als de Fidelio HTL9100 presteren naar verwachting. Ik ben wel blij dat de Philips vakman, Wakkermans uit Beesd, alles heeft aangesloten. Het is toch een hele wirwar geworden van HDMI, Optical, UTP. Ook over de KPN glasvezel ben ik zeer tevreden. Het is een mooie set geworden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 230C1HSB LCD monitor

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Cet avis a été rédigé pour Brilliance 230C1HSB LCD monitor

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