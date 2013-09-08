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Eingestellt

3D LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

236G3DHSB/00

4.7
| (7) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Erleben Sie 3D-Spiele auf Ihrem großen Monitor
Spielen Sie 3D-Spiele auf dem Philips 236G LED-Monitor. Mit dem großen Display, flimmerfreier 3D-Brille und mehreren HDMI-Eingängen sind Spiele jetzt noch aufregender!
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  • G-Line

  • 58,4 cm

  • 3D, FPR-Brille

Easy 3D für ein flimmerfreies Spieleerlebnis

Mit Easy 3D können Sie bequem viele Stunden lang 3D-Filme flimmerfrei und ohne Doppelkonturen genießen. Die 3D-Brille ist federleicht und benötigt keine Batterien. 3D einfach ins Wohnzimmer holen!

Flimmerfreie 3D-Brille für mehr Komfort

Sorgen Sie für mit dieser leichten und benutzerfreundlichen polarisierten 3D-Brille für Ihre eigene Unterhaltung. Die flimmerfreie 3D-Brille kann nicht so einfach ersetzt und gewartet werden. Sie ist jedoch so günstig, dass nun endlich jeder in Ihrer Familie über seine eigene Brille verfügen kann. Da für die Brille keine Batterien oder Kabel erforderlich sind, können Sie sie jetzt endlich so lange nutzen, wie Sie möchten.

Umwandlung von 2D in 3D mit direktem Tastenzugriff

Wandeln Sie Ihre 2D-Inhalte auf Tastendruck in 3D um! Diese Funktion, auf die über den Hotkey auf dem Rahmen einfach zugegriffen werden kann, erweckt Ihre Sammlung von Ihren Lieblingsspielen, -filmen und -videos in 2D mit 3D zu neuem Leben.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.7

von 5

7

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

08/09/2013

Italia

Italia

Prodotto eccellente e molto affidabile

Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.

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Diese Bewertung wurde für 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight verfasst

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23/04/2013

France

France

Bon produit à condition .... !

La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT

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16/04/2013

Italia

Italia

ottimo

Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto

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Diese Bewertung wurde für 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Wenn bei Ihnen Beschwerden auftreten, wie zum Beispiel Benommenheit, Kopfschmerzen oder Desorientierung, sollten Sie sich der Wiedergabe von 3D-Bildern nicht über längere Zeit hinweg aussetzen.

  2. Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen.

  3. Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um mehr über 3D und Ihre Gesundheit zu erfahren.

  4. Weitere Informationen zur VGA-Karte und anderen Anforderungen für die 3D-Wiedergabe finden Sie unter www.philips.com/support.