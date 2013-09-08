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Eingestellt
G-Line
58,4 cm
3D, FPR-Brille
Mit Easy 3D können Sie bequem viele Stunden lang 3D-Filme flimmerfrei und ohne Doppelkonturen genießen. Die 3D-Brille ist federleicht und benötigt keine Batterien. 3D einfach ins Wohnzimmer holen!
Sorgen Sie für mit dieser leichten und benutzerfreundlichen polarisierten 3D-Brille für Ihre eigene Unterhaltung. Die flimmerfreie 3D-Brille kann nicht so einfach ersetzt und gewartet werden. Sie ist jedoch so günstig, dass nun endlich jeder in Ihrer Familie über seine eigene Brille verfügen kann. Da für die Brille keine Batterien oder Kabel erforderlich sind, können Sie sie jetzt endlich so lange nutzen, wie Sie möchten.
Wandeln Sie Ihre 2D-Inhalte auf Tastendruck in 3D um! Diese Funktion, auf die über den Hotkey auf dem Rahmen einfach zugegriffen werden kann, erweckt Ihre Sammlung von Ihren Lieblingsspielen, -filmen und -videos in 2D mit 3D zu neuem Leben.
4.7
von 5
7
Bewertungen
100%
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DrLuis1937
08/09/2013
Italia
Prodotto eccellente e molto affidabile
Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.
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Diese Bewertung wurde für 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight verfasst
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Jean87
23/04/2013
France
Bon produit à condition .... !
La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT
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lince8579
16/04/2013
Italia
ottimo
Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto
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Diese Bewertung wurde für 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED verfasst
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Wenn bei Ihnen Beschwerden auftreten, wie zum Beispiel Benommenheit, Kopfschmerzen oder Desorientierung, sollten Sie sich der Wiedergabe von 3D-Bildern nicht über längere Zeit hinweg aussetzen.
Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um mehr über 3D und Ihre Gesundheit zu erfahren.
Weitere Informationen zur VGA-Karte und anderen Anforderungen für die 3D-Wiedergabe finden Sie unter www.philips.com/support.