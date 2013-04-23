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Arrêté

Moniteur LCD 3D, rétroéclairage LED

236G3DHSB/00

4.7
| (7) Avis | 100% recommandent ce produit
Découvrez le plaisir des jeux en 3D sur votre grand écran
Laissez-vous tenter par des jeux en 3D sur le moniteur LED Philips 236G. Avec un grand écran, des lunettes 3D anti-scintillement et plusieurs entrées HDMI, jouer n'a jamais été aussi excitant !
Voir tous les avantages

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  • G-line

  • 23" (58,4 cm)

  • Lunettes 3D FPR

Technologie Easy 3D pour une expérience de jeu sans scintillement

La technologie Easy 3D vous garantit de longues heures agréables de visionnement 3D, grâce à ses performances sans scintillement ni images fantômes. Les lunettes 3D compatibles sont légères et fonctionnent sans piles. Profitez de la 3D chez vous!

Lunettes 3D sans scintillement pour un visionnement confortable

Divertissez-vous en tout confort grâce à ces lunettes 3D polarisées très légères et conviviales. Ne souffrant d'aucun scintillement, elles sont faciles à entretenir et à remplacer et restent très abordables afin que chaque membre de la famille puisse avoir ses propres lunettes. Et dans la mesure où aucune pile et aucun câble ne sont requis, vous avez toute liberté pour en profiter aussi longtemps que vous le voulez.

Conversion 2D > 3D avec touche de commande

Faites entrer toute votre collection 2D dans l'univers de la 3D à l'aide d'une simple touche. Facilement accessible grâce à la touche de raccourci présente sur le cadre, cette fonctionnalité vous permet de redécouvrir vos jeux, vos films et vos vidéos 2D sous un nouveau jour.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

7

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

23/04/2013

France

France

Bon produit à condition .... !

La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

08/09/2013

Italia

Italia

Prodotto eccellente e molto affidabile

Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

16/04/2013

Italia

Italia

ottimo

Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED

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  1. Si vous ressentez des désagréments tels que des vertiges, maux de tête ou des désorientations, nous vous recommandons de ne pas regarder de 3D trop longtemps.

  2. Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans.

  3. Veillez à bien lire le manuel d'instructions pour en savoir plus sur une utilisation sûre de la technologie 3D

  4. En ce qui concerne la carte VGA ou d'autres exigences dues à la 3D, visitez la page www.philips.com/support pour de plus amples informations.