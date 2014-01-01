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Eingestellt
237E4LHSB/00
E-line
58,4 cm
Full-HD-Display
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
SmartImage Lite vereint exklusive, marktführende Technologien von Philips, mit der angezeigte Bildinhalte analysiert werden. Anhand Ihrer Voreinstellungen verbessert SmartImage Kontrast, Farbsättigung, Schärfe bei Bildern und Videos für optimale Bildqualität – in Echtzeit auf Tastendruck.
Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.
4.0
von 5
4
Bewertungen
tangens70
01/01/2014
Deutschland
Super Monitor - Super Preis
Ein sehr guter Monitor zu einem unschlagbaren Preis.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 247E4LHSB LCD-Monitor verfasst
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NINO70
17/03/2014
Italia
Un monitor eccellente per rapporto qualità / prezzo
Un monitor dal rapporto qualità prezzo davvero eccellente. Dopo averne provato alcuni, ho finalmente trovato un monitor che mi soddisfa pienamente. Ho scelto questo modello Philips dopo aver provato sul mio pc il mod. Brilliance 235BL. Abituato al mio precedente monitor, la cui qualità delle immagine non era poi tanto male, è stato come pulirsi gli occhiali quando le lenti sono sporche di polvere. Il mod. 235BL costava circa 100 € in più, una enormità per le mie tasche vuote. Quindi ho optato per questo, e ho fatto bene, poichè la qualità dell'immagine è la stessa. Colori brillanti, definizione di immagine ottima. I caratteri di testo sono ben definiti e senza sfocature. In ambito Gaming, le prestazioni sono decisamente buone e, in game, negli ambienti bui non si riscontra quel fastidioso effetto cera tipico soprattutto nei monitor di qualche anno fa. Gli unici difetti, trascurabili a mio parere, l'asta di supporto del pannello che è un pò esile, e i tasti di regolazione, tipo touch screen, un po scomodi e praticamente invisibile in ambiente con luce soffusa.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 247E4LHSB Monitor LCD verfasst
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wawij
23/06/2013
Nederland
meerdan verwacht
Deze monitor is a sight for sore eyes. Scherp gestoken beeld en erg stabiel. Bovendien is de monitor redelijk makkelijk aan te passen aan de eigen wensen (lichtsterkte, kleur, contrast) via de bijgeleverde software. En zonder gedoe werkt de gekozen resolutie goed samen met mijn laptop. Wat niet van elke monitor gezegd kan worden.Minpuntje is dat de bediening op het scherm zelf (zwart) niet goed te zien is.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 237E4LHSB LCD monitor, LED backlight verfasst
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