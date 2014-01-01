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  • Eleganter Monitor für optimales Fernseherlebnis
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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

237E4LHSB/00

4
| (4) Bewertungen
Eleganter Monitor für optimales Fernseherlebnis
Erleben Sie großartige LED-Bilder in natürlichen Farben auf diesem eleganten und schlanken Monitor. Mit HDMI und SmartImage Lite. Eine großartige Wahl!
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Eleganter Monitor für optimales Fernseherlebnis

  • E-line

  • 58,4 cm

  • Full-HD-Display

LED-Technologie für natürliche Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

SmartImage Lite für eine verbesserte LCD-Bildqualität

SmartImage Lite vereint exklusive, marktführende Technologien von Philips, mit der angezeigte Bildinhalte analysiert werden. Anhand Ihrer Voreinstellungen verbessert SmartImage Kontrast, Farbsättigung, Schärfe bei Bildern und Videos für optimale Bildqualität – in Echtzeit auf Tastendruck.

HDMI-ready für perfekte Unterhaltung in Full HD

HDMI-ready für perfekte Unterhaltung in Full HD

Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

4

Bewertungen

2
1

01/01/2014

Deutschland

Deutschland

Super Monitor - Super Preis

Ein sehr guter Monitor zu einem unschlagbaren Preis.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 247E4LHSB LCD-Monitor verfasst

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17/03/2014

Italia

Italia

Un monitor eccellente per rapporto qualità / prezzo

Un monitor dal rapporto qualità prezzo davvero eccellente. Dopo averne provato alcuni, ho finalmente trovato un monitor che mi soddisfa pienamente. Ho scelto questo modello Philips dopo aver provato sul mio pc il mod. Brilliance 235BL. Abituato al mio precedente monitor, la cui qualità delle immagine non era poi tanto male, è stato come pulirsi gli occhiali quando le lenti sono sporche di polvere. Il mod. 235BL costava circa 100 € in più, una enormità per le mie tasche vuote. Quindi ho optato per questo, e ho fatto bene, poichè la qualità dell'immagine è la stessa. Colori brillanti, definizione di immagine ottima. I caratteri di testo sono ben definiti e senza sfocature. In ambito Gaming, le prestazioni sono decisamente buone e, in game, negli ambienti bui non si riscontra quel fastidioso effetto cera tipico soprattutto nei monitor di qualche anno fa. Gli unici difetti, trascurabili a mio parere, l'asta di supporto del pannello che è un pò esile, e i tasti di regolazione, tipo touch screen, un po scomodi e praticamente invisibile in ambiente con luce soffusa.

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Diese Bewertung wurde für 247E4LHSB Monitor LCD verfasst

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23/06/2013

Nederland

Nederland

meerdan verwacht

Deze monitor is a sight for sore eyes. Scherp gestoken beeld en erg stabiel. Bovendien is de monitor redelijk makkelijk aan te passen aan de eigen wensen (lichtsterkte, kleur, contrast) via de bijgeleverde software. En zonder gedoe werkt de gekozen resolutie goed samen met mijn laptop. Wat niet van elke monitor gezegd kan worden.Minpuntje is dat de bediening op het scherm zelf (zwart) niet goed te zien is.

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Diese Bewertung wurde für 237E4LHSB LCD monitor, LED backlight verfasst

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