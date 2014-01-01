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  • Écran élégant qui améliore votre expérience visuelle
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Arrêté

Moniteur ACL avec rétroéclairage à DEL

237E4LHSB/00

4
| (4) Avis
Écran élégant qui améliore votre expérience visuelle
Prenez-en plein les yeux avec des images DEL incroyables aux couleurs naturelles de cet écran élégant et fin. Doté de fonctionnalités comme le HDMI et SmartImage Lite, il s'agit d'un excellent choix!
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Écran élégant qui améliore votre expérience visuelle

  • E Line

  • 58,4 cm (23")

  • Écran HD 1080p

Technologie LED pour des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

SmartImage Lite, pour un confort visuel optimisé

SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.

Compatible HDMI pour un divertissement en Full HD

Compatible HDMI pour un divertissement en Full HD

Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 6

4

Avis

2
1

01/01/2014

Deutschland

Deutschland

Super Monitor - Super Preis

Ein sehr guter Monitor zu einem unschlagbaren Preis.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 247E4LHSB LCD-Monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 247E4LHSB LCD-Monitor

17/03/2014

Italia

Italia

Un monitor eccellente per rapporto qualità / prezzo

Un monitor dal rapporto qualità prezzo davvero eccellente. Dopo averne provato alcuni, ho finalmente trovato un monitor che mi soddisfa pienamente. Ho scelto questo modello Philips dopo aver provato sul mio pc il mod. Brilliance 235BL. Abituato al mio precedente monitor, la cui qualità delle immagine non era poi tanto male, è stato come pulirsi gli occhiali quando le lenti sono sporche di polvere. Il mod. 235BL costava circa 100 € in più, una enormità per le mie tasche vuote. Quindi ho optato per questo, e ho fatto bene, poichè la qualità dell'immagine è la stessa. Colori brillanti, definizione di immagine ottima. I caratteri di testo sono ben definiti e senza sfocature. In ambito Gaming, le prestazioni sono decisamente buone e, in game, negli ambienti bui non si riscontra quel fastidioso effetto cera tipico soprattutto nei monitor di qualche anno fa. Gli unici difetti, trascurabili a mio parere, l'asta di supporto del pannello che è un pò esile, e i tasti di regolazione, tipo touch screen, un po scomodi e praticamente invisibile in ambiente con luce soffusa.

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Cet avis a été rédigé pour 247E4LHSB Monitor LCD

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Cet avis a été rédigé pour 247E4LHSB Monitor LCD

23/06/2013

Nederland

Nederland

meerdan verwacht

Deze monitor is a sight for sore eyes. Scherp gestoken beeld en erg stabiel. Bovendien is de monitor redelijk makkelijk aan te passen aan de eigen wensen (lichtsterkte, kleur, contrast) via de bijgeleverde software. En zonder gedoe werkt de gekozen resolutie goed samen met mijn laptop. Wat niet van elke monitor gezegd kan worden.Minpuntje is dat de bediening op het scherm zelf (zwart) niet goed te zien is.

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Cet avis a été rédigé pour 237E4LHSB LCD monitor, LED backlight

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