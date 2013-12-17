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  • Leistungsstarkes IPS-Display
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Eingestellt

IPS LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

237E4QHAD/00

4.2
| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Leistungsstarkes IPS-Display
Erleben Sie große Unterhaltung mit Ihrem mobilen Gerät. Dieses neue Philips Display mit Mobile HD Link-Technologie ermöglicht Ihnen das Wiedergeben von HD-Videos oder anderen Inhalten direkt von Ihrem MHL-Mobilgerät aus, während es auflädt.
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mit MHL-Technologie

Leistungsstarkes IPS-Display

  • E-line

  • 58,4 cm

  • MHL-Technologie

MHL-Technologie für mobile Inhalte auf dem großen Bildschirm

MHL-Technologie für mobile Inhalte auf dem großen Bildschirm

Mobile High Definition Link (MHL) ist eine Schnittstelle für mobiles Audio/Video, über die Sie Mobiltelefone und andere tragbare Geräte direkt an High Definition-Displays anschließen können. Schließen Sie Ihr MHL-fähiges mobiles Gerät einfach über das optionale MHL-Kabel an das große Philips MHL-Display an, und erwecken Sie Ihre HD-Videos mit digitalem Sound zum Leben. Jetzt können Sie nicht nur Spiele, Fotos, Filme oder andere Anwendungen Ihres mobilen Geräts auf dem großen Bildschirm genießen, sondern gleichzeitig Ihr Gerät aufladen, damit Ihnen nie die Energie ausgeht.

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

SmartImage Lite für eine verbesserte LCD-Bildqualität

SmartImage Lite vereint exklusive, marktführende Technologien von Philips, mit der angezeigte Bildinhalte analysiert werden. Anhand Ihrer Voreinstellungen verbessert SmartImage Kontrast, Farbsättigung, Schärfe bei Bildern und Videos für optimale Bildqualität – in Echtzeit auf Tastendruck.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.2

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

17/12/2013

España

España

Estoy muy conteentio con este producto

Lo utilizo mucho y estoy muy contento aunque que a veces se me cansan mucho los ojos, no sé si es debido a que no se graduar bien la luz.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight verfasst

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17/12/2013

España

España

Muy bueno

Me gusta para leer documentos. Empiezo a no ver bien de cerca y necesito un monitor con zoom para mi trabajo.

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Diese Bewertung wurde für 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight verfasst

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04/01/2014

Italia

Italia

Ottimo monitor pc a rapporto con il prezzo

compatto, bello, molto nitido, luminoso, definito. Buono il rapporto qualità prezzo. Sotto le aspettative solamente gli altoparlanti incorporati

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Diese Bewertung wurde für 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.

  2. Standby/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion

  3. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.