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Arrêté
237E4QHAD/00
E-line
23" (58,4 cm)
Technologie MHL
MHL (Mobile High Definition Link) est une interface audio/vidéo mobile permettant de connecter directement des téléphones et autres appareils portables à des écrans haute définition. Un câble MHL disponible en option vous permet de connecter simplement votre appareil compatible MHL à ce grand écran MHL Philips, afin de regarder vos vidéos HD dans des conditions exceptionnelles, en bénéficiant d'un son numérique. Désormais, vous pouvez non seulement regarder les jeux, photos, films, ou autres applications de votre portable sur grand écran, mais également recharger par la même occasion votre appareil mobile, afin de ne jamais vider votre batterie.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.
4.2
sur 6
6
Avis
83%
recommandent ce produit
Mosdest
17/12/2013
España
Estoy muy conteentio con este producto
Lo utilizo mucho y estoy muy contento aunque que a veces se me cansan mucho los ojos, no sé si es debido a que no se graduar bien la luz.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
Oui, je recommande ce produit
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philreader
17/12/2013
España
Muy bueno
Me gusta para leer documentos. Empiezo a no ver bien de cerca y necesito un monitor con zoom para mi trabajo.
Oui, je recommande ce produit
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Dideul
23/11/2013
France
L'audio
Pa de réglage des graves et aigus, audio de qualité moyenne. Dommage car très bonne définition d'image.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
Oui, je recommande ce produit
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Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.
L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.