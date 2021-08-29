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Eingestellt
272B8QJEB/01
Kristallklares Bild
Laufen Sie zur Höchstform auf mit dem Philips Vierfach-HD-Monitor mit 68,6 cm. Kristallklare Vierfach-HD-Auflösung gibt Ihnen die Fläche und Klarheit, die Sie zum Arbeiten brauchen. Durch Funktionen wie Flimmerfreiheit und den LowBlue-Modus schont er die Augen.
B-Line
68,6 cm (27")
2.560 x 1.440 (QHD)
Das 10-Bit-Display bietet eine umfangreiche Farbtiefe mit 1,074 Milliarden Farben und einer internen12-Bit-Videoverarbeitung für einen glatten Farbverlauf und natürliche Farben ohne Abstufungen und Farbverschiebungen.
Dieser Monitor wurde für Nachhaltigkeit und geringere Betriebskosten entwickelt und erfüllt Umweltstandards wie z. B. ENERGY STAR, EPEAT und TCO Certified. Weitere Informationen zur Zertifizierung finden Sie unter: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/
Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.
3.8
von 5
20
Bewertungen
Zeche77
29/08/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Ideal für HomeOffice
Der Monitor hat ein Kontrastreiches angenehmes Bild. Das Seitenverhältnis von 16:9 ist für den normalen und Home-Office Gebrauch ideal. Angenehm ist auch der schmale Rand, besonders bei der Nutzung von 2 Monitoren nebeneinander.
Vorteile
Guter Kontrast, Seitenverhältnis, schmaler Rand
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 230B8QJEB LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2021-04-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 230B8QJEB LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2021-04-29
Last Mohican
14/11/2020
Suisse
Alles inbegriffen!
Preis- Leistung ist absolut genial. Optimaler Bildschirm für Officetätikeiten. Anschlüsse für alle Grafikkarten inkl. 4 USB Anschlüsse, interner LS + Kopfhöreranschluss. Höhenverstellbar + Pivot.
Vorteile
Auflösung, Anschlüsse, Bildqualität, Einstellungen, Beweglichkeit
Nachteile
Keine.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2020-10-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2020-10-14
köhli
03/09/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Bildschirm
Ich arbeite mit zwei bzw. drei Bildschirmen (einer am LapTop) und habe div. Programme geöffnet. Die Auflösung ist sehr gut. Mit Windows 10 und Surface Book2 ist es jedoch schwierig die Auflösung im Griff zu haben.
Vorteile
Hohe Auflösung
Nachteile
Tonübertrgaung ab Laptop funktioniert nicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2019-05-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2019-05-03
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.