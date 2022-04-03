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Arrêté
272B8QJEB/01
Une image ultranette
Travaillez de manière optimale grâce au moniteur Quad HD Philips de 27" (68,6 cm). L'image Quad HD ultranette vous apporte l'espace et la précision nécessaires pour bien voir votre travail. Vos yeux sont préservés grâce à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.
B-line
27" (68,6 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
L'écran 10 bits offre une excellent profondeur de couleur avec 1,074 milliard de couleurs et un traitement interne de 12 bits, pour reproduire des couleurs fluides et naturelles, sans transitions abruptes ni bandes de couleur.
Conçu dans une optique de développement durable et de réduction des coûts d'exploitation, ce moniteur respecte les normes environnementales, dont ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified. Pour plus d'informations, consultez les sites Web d'ENERGY STAR : https://www.energystar.gov/, d'EPEAT : https://www.epeat.net/ et de TCO Certified : https://tcocertified.com/
Des études ont montré que, tout comme les rayons ultraviolets peuvent causer des dommages aux yeux, les rayons bleus lumineux à ondes courtes émis par les écrans à DEL peuvent être nocifs et altérer la vision à long terme. Conçu pour le bien-être, le mode Philips LowBlue utilise une technologie logicielle intelligente qui réduit la lumière bleue à ondes courtes nuisible.
3.8
sur 6
20
Avis
MadSurfer
03/04/2022
Suisse
Excellent écran pour la retouche photo
Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.
Avantages
Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs
Contre
Pas de connexion USB-C
Cet avis a été rédigé pour 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Date d'utilisation 2021-04-03
Cet avis a été rédigé pour 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Date d'utilisation 2021-04-03
asathome
08/09/2020
France
Excellent écran WQHD
Excellent rapport qualité-prix pour un écran 27' 2560x1440 (QHD) Angle de vision large, réglage ample de la rotation et de la hauteur, top !
Avantages
qualité-prix, 27', QHD, réglage rotation et hauteur, marque européenne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Date d'utilisation 2020-08-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Date d'utilisation 2020-08-08
Elec1
20/01/2021
België
Acheteur vérifié
Image très nette
Très satisfait du produit livré dans un délai très court.
Avantages
Cadre extérieur très fin et une précision de l'image. Connectique importante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 230B8QJEB Moniteur LCD
Date d'utilisation 2019-12-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 230B8QJEB Moniteur LCD
Date d'utilisation 2019-12-20
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
Temps de réponse égal à SmartResponse
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.