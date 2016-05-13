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Eingestellt
273V5LHAB/00
V-Line
68,6 cm (27")
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.
3.9
von 5
57
Bewertungen
pumukel
13/05/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr guter Monitor
Preis Leistungsverhältnis stimmt , kein Pixelfehler , alles Super
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sam2014
18/12/2017
Deutschland
Wieder ein toller Fernseher von Philips, bereits mein2.
Der Fernseher ist sehr gut, tolles Bild. Fernbedienung ist nicht so kinderleit zu bedienen und was ich nicht gut finde, dass nach einiger Zeit der Hinweis erscheint den Fernseher zur Schonung und zum Vermeiden von Bildstörungen auszuschalten. Das passiert auch wenn man Sky oder andere Anbieter anschaut anstelle von normalem Fernsehprogramm
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 243V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Spargeltarzan
28/09/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Philips Qualitätsmonitor
Es ist ein erstklassiger Monitor der sich leicht einstellen läßt. Alle wichtigen Anschlüsse sind vorhanden. Die Tonqualität ist guter Durchschnitt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
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Reaktionszeitwert gleich SmartResponse