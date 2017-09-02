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Arrêté
273V5LHAB/00
V-line
27" (68,6 cm)
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.
3.9
sur 6
57
Avis
Ewild69
02/09/2017
France
Un très bon compagnon pour un ordinateur portable
Cet écran a tout simplement changé ma façon de travailler sur mon ordinateur portable quand je suis à la maison. Les tableau excel inexploitable sur l'écran du portable sont devenus simple à lire grâce à cet écran large. En plus il peut facilement remplacer une télévision en panne grâce à son port HDMI, à conditions d'avoir une box pour le brancher dessus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 233V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 233V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite
nosseb24
02/01/2017
France
Acheteur vérifié
c'est du grand luxe
Un confort visuel inégalable UN facilité de travail en multi taches incomparable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 273V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
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Beethov
02/01/2017
France
Acheteur vérifié
c'est du grand luxe
Un confort visuel inégalable UN facilité de travail en multi taches incomparable
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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