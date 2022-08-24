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  • Energy Label Europe B
    Große LED-Bilder in lebendigen Farben
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Eingestellt

LCD-Monitor mit SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.2
| (39) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.
Große LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige LED-Bilder auf diesem großen Philips Monitor. Mit HDMI und SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!
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Große LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-Line

  • 68,6 cm (27")

LED-Technologie für lebendige Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

Problemloses Anpassen der Monitoreinstellungen dank SmartControl Lite

SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.2

von 5

39

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

24/08/2022

Deutschland

Deutschland

Super Monitor

Diesen Monitor besitze ich jetzt seit mehreren Jahren und bin sehr zufrieden mit diesen Monitor. Zum Zeitpunkt, wo ich den Monitor gekauft habe, gab es in dieser Größe nichts Besseres, besonders nicht für diesen Preis.

Vorteile

Guter Sound (für Monitor Lautsprecher), gutes und klares Bild, sehr stabil (hat ein Sturz aus 1,50m ohne Schaden überlebt)

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für 273V5LHSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst

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26/09/2017

Deutschland

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Monitorbildschirm

Großer Bildschirm damit kann man 2 Seiten z. B. bei Word ansehen. Scharfe Auflösung.

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22/04/2017

Deutschland

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Wunderbare Technik

Dieser Monitor bringt wunderbare Ergebnisse. Mehr geht nicht. Benutzerfreundlich für einfache Installation ohne Probleme und Fachwissen. 100% Empfehlenswert !

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Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst

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