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  • Energy Label Europe B
    Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
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Arrêté

Moniteur LCD avec SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.2
| (39) Avis | 84% recommandent ce produit
Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
Ce grand écran Philips affiche des images LED saisissantes. Équipé d'une connexion HDMI et de SmartControl Lite. Un excellent choix !
Voir tous les avantages

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

  • V-line

  • 27" (68,6 cm)

Technologie LED pour des couleurs éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

39

Avis

84%

recommandent ce produit

08/08/2016

France

France

Acheteur vérifié

Un excellent équilibre qualité, satisfaction et prix

Choisi pour la simulation aviation ce moniteur est de part sa taille et sa qualité d'image très satisfaisant. Son emploi est simple. Son prix très abordable pour la nature et la taille du produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273V5LHSB Moniteur LCD avec SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273V5LHSB Moniteur LCD avec SmartControl Lite

18/06/2016

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit, je le recommande.

Cet écran correspondant tout à fait à mes attentes, je ne puis que le recommander, lumineux avec de très belles couleurs, que ce soit pour des jeux ou de la bureautique il est parfait.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 243V5LHSB Moniteur LCD avec SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 243V5LHSB Moniteur LCD avec SmartControl Lite

18/06/2016

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit, je le recommande.

Cet écran correspondant tout à fait à mes attentes, je ne puis que le recommander, lumineux avec de très belles couleurs, que ce soit pour des jeux ou de la bureautique il est parfait.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 243V5LHSB Moniteur LCD avec SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

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