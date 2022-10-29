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Eingestellt
Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm
Ein perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern, die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken, und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten, schlanken Design.
V-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
Erleben Sie mehr Komfort und bessere Lesbarkeit beim Arbeiten mit langen, textintensiven Dokumenten. Der EasyRead-Modus sorgt für ein papierähnliches Anzeigeerlebnis, das die Augen schont. Dazu werden Farben und Zoomstufen so angepasst, dass das Lesen auf echtem Papier simuliert wird – direkt auf Ihrem Bildschirm.
4.3
von 5
53
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Addios
29/10/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Günstig und gut
Der Monitor wird für Office und gelegentlich für einfache Spiele genutzt. Dabei sind mir bisher keine nennenswerten Schwächen aufgefallen. Das Bild ist deutlich und konturenscharf ihne störende Fleckenbildung o.Ä.. Für den Preis absolute Kaufempfehlung!
Vorteile
Preis/ Leistungsverhältnis
Nachteile
Bisher keine entdeckt (Office- Anwendungen)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2021-09-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2021-09-29
xXBruhMoment-69420HDLPXx
24/05/2021
Deutschland
Ist echt nice
Hatte keine Probleme mit, sieht geil aus Preis ganz gut, hatte viele bruh moments damit und hamburger
Vorteile
cool
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 243V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2020-11-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 243V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2020-11-24
Hallux2007
14/05/2021
Deutschland
für den Gebrauch als PC-Erweiterung sehr gut
ist für Normalanwender bestens geeignet, Preis-Leistung stimmt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse