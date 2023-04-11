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Arrêté
273V7QDSB/01
Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords
Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.
V-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Bénéficiez d'un confort et d'une lisibilité améliorés pour la lecture de documents longs et volumineux. Le mode EasyRead offre une expérience visuelle semblable à celle du papier et respecte davantage les yeux en ajustant les couleurs et les niveaux de zoom de votre écran. Il reproduit ainsi la sensation de lecture sur papier, directement sur votre écran numérique.
4.3
sur 6
53
Avis
90%
recommandent ce produit
Miré 91600
11/04/2023
France
Tres bon écran pro
Usage Bureautique / Montage vidéo J'avais déja un 27 de la même gamme dont j'étais content et j'ai acheté un autre 24. Pour un usage pro, en 75 HZ, l'image est PARFAITE. J'ai rendu juste avant un LG que j'avais du calibrer une soirée pour avoir un résultat médiocre, mais la, je suis bluffé. Inutile de le calibrer. Il y a foule de réglages de l'image, mais utiles comme la température de blanc. Très bon angles de vision en plus (pas le cas du LG IPS). Franchement, juste la dalle vaut le prix du moniteur. J'adore mais je vais devoir lui ajouter des haut parleurs. Le pied tient bien et s'assemble rapidement sans outil.
Avantages
Prix, Qualité d'image et calibration
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2023-03-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2023-03-11
Paul B 15
23/11/2020
France
Acheteur vérifié
Très bien qualité :prix
Très bonne qualité Le réglage demande un peu d'habilité: manque d'un explicatif CLAIR
Avantages
Plug-and-play
Contre
Pas de mode d'emploie clair
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-10-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-10-23
Addios
29/10/2022
Deutschland
Acheteur vérifié
Günstig und gut
Der Monitor wird für Office und gelegentlich für einfache Spiele genutzt. Dabei sind mir bisher keine nennenswerten Schwächen aufgefallen. Das Bild ist deutlich und konturenscharf ihne störende Fleckenbildung o.Ä.. Für den Preis absolute Kaufempfehlung!
Avantages
Preis/ Leistungsverhältnis
Contre
Bisher keine entdeckt (Office- Anwendungen)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor
Date d'utilisation 2021-09-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor
Date d'utilisation 2021-09-29
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse