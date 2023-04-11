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Arrêté

Moniteur LCD Full HD

273V7QDSB/01

4.3

| (53) Avis | 90% recommandent ce produit

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.

Voir tous les avantages

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

  • V-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

La fixation VESA apporte de la souplesse

La fixation VESA apporte de la souplesse

Un design compact pour gagner de la place

Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier

Bénéficiez d'un confort et d'une lisibilité améliorés pour la lecture de documents longs et volumineux. Le mode EasyRead offre une expérience visuelle semblable à celle du papier et respecte davantage les yeux en ajustant les couleurs et les niveaux de zoom de votre écran. Il reproduit ainsi la sensation de lecture sur papier, directement sur votre écran numérique.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 6

53

Avis

90%

recommandent ce produit

3

11/04/2023

France

France

Tres bon écran pro

Usage Bureautique / Montage vidéo J'avais déja un 27 de la même gamme dont j'étais content et j'ai acheté un autre 24. Pour un usage pro, en 75 HZ, l'image est PARFAITE. J'ai rendu juste avant un LG que j'avais du calibrer une soirée pour avoir un résultat médiocre, mais la, je suis bluffé. Inutile de le calibrer. Il y a foule de réglages de l'image, mais utiles comme la température de blanc. Très bon angles de vision en plus (pas le cas du LG IPS). Franchement, juste la dalle vaut le prix du moniteur. J'adore mais je vais devoir lui ajouter des haut parleurs. Le pied tient bien et s'assemble rapidement sans outil.

Avantages

Prix, Qualité d'image et calibration

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD

Date d'utilisation 2023-03-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD

Date d'utilisation 2023-03-11

23/11/2020

France

France

Acheteur vérifié

Très bien qualité :prix

Très bonne qualité Le réglage demande un peu d'habilité: manque d'un explicatif CLAIR

Avantages

Plug-and-play

Contre

Pas de mode d'emploie clair

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD

Date d'utilisation 2019-10-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD

Date d'utilisation 2019-10-23

29/10/2022

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Günstig und gut

Der Monitor wird für Office und gelegentlich für einfache Spiele genutzt. Dabei sind mir bisher keine nennenswerten Schwächen aufgefallen. Das Bild ist deutlich und konturenscharf ihne störende Fleckenbildung o.Ä.. Für den Preis absolute Kaufempfehlung!

Avantages

Preis/ Leistungsverhältnis

Contre

Bisher keine entdeckt (Office- Anwendungen)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor

Date d'utilisation 2021-09-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor

Date d'utilisation 2021-09-29

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