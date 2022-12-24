ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Energy Label Europe F
    Echtes Spielerlebnis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Echtes Spielerlebnis
  • Echtes Spielerlebnis
  • Echtes Spielerlebnis
  • Echtes Spielerlebnis
  • Echtes Spielerlebnis
  • Energy Label Europe F
    Echtes Spielerlebnis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Echtes Spielerlebnis
  • Echtes Spielerlebnis
  • Echtes Spielerlebnis
  • Echtes Spielerlebnis
  • Echtes Spielerlebnis

Evnia Gaming MonitorQuad HD Gaming-Monitor

27M1N5500ZA/00

4.5
| (4) Bewertungen

1 Auszeichnung

Echtes Spielerlebnis
Dieser Philips Gaming-Monitor liefert kristallklare Bilder und ein flüssiges Spielerlebnis. FreeSync, die schnelle Aktualisierungsrate von 170 Hz mit HDR sorgt für ein ausgefeiltes und lebensechtes Erlebnis. Das schlanke Display mit Ultra Wide-Color sorgt für beeindruckende Bilder.
Alle Vorteile anzeigen

Echtes Spielerlebnis

  • Evnia 5000

  • 68,5 cm (27")

  • 2.560 x 1.440 (QHD)

Die IPS Nano-Farbtechnologie erweitert die Farbskala für lebendige Bilder

Die IPS Nano-Farbtechnologie erweitert die Farbskala für lebendige Bilder

Das Nano IPS-Display bietet präzise Farbgenauigkeit über einen weiten Betrachtungswinkel ohne Farbverschiebung und ist damit für wichtige Anforderungen bei Bildgebung, Gaming und Produktivität geeignet. Sattere Rot-, Grün- und Blautöne. Die IPS Nano Farbtechnologie verwendet KSF-verstärkte Phosphor-Nanopartikel, um überschüssiges Licht, das vom Bildschirm erzeugt wird, zu absorbieren und beeindruckende Farben zu erzeugen. Naturgetreue Farben. Unsere Displays erreichen eine Farbdeckung von bis zu 98 % des DCI-P3-Farbskala-Standards für die Farbreinheit gemäß der Definition der Society of Motion Pictures and Television Engineers für eine Bildqualität wie im Kino.

AMD FreeSync™ Premium, kein Tearing und Ruckeln, flüssiges Gaming

AMD FreeSync™ Premium, kein Tearing und Ruckeln, flüssiges Gaming

Beim Gaming sollten Ruckeln und kaputte Frames gar nicht erst auftreten. AMD FreeSync™ Premium ermöglicht Spielern ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing bei höchster Leistung. Es werden keine Kompromisse gemacht – Spielen Sie ungestört mit schneller Aktualisierungsrate, Low Framerate Compensation und geringer Latenz.

Zertifizierte NVIDIA® G-SYNC®-Kompatibilität für flüssiges, schnelles Gaming

Zertifizierte NVIDIA® G-SYNC®-Kompatibilität für flüssiges, schnelles Gaming

Bei intensiven Spielen mit hohen Aktualisierungsraten kann es vorkommen, dass Screen Tearing ohne optimale Synchronisierung der Grafik auftritt. Das Philips Display ist mit NVIDIA® G-SYNC®-Kompatibilität zertifiziert, reduziert das Screen Tearing und synchronisiert die Aktualisierungsrate Ihres Monitors mit der Ausgabe Ihrer Grafikkarte für ein flüssigeres Spielerlebnis. Die Szenen werden sofort angezeigt, die Objekte werden schärfer dargestellt und das Spiel verläuft reibungslos, sodass Sie ein atemberaubendes visuelles Erlebnis und den entscheidenden Wettkampfvorteil erhalten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image PBTAWARD12

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

4

Bewertungen

4
2
1

24/12/2022

España

España

Verifizierter Käufer

Monitor Qhd 170mhzs

tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video

Vorteile

Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W

Nachteile

la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD verfasst

19/11/2022

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Superba qualità dei colori

Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!

Vorteile

Qualità colori

Nachteile

Porta USB rapida

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD verfasst

08/09/2022

Italia

Italia

Philips: una garanzia

Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.

Vorteile

Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo

Nachteile

Nessuno.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem DP-Eingang.

  3. Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.

  4. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  5. MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.

  6. MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.

  7. Bildschirmfarben:10 Bit sind nur über QHD bei 120 Hz erreichbar

  8. DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976

  9. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  10. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  11. Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  13. NVIDIA® G-SYNC® Support-Schnittstelle: DisplayPort

  14. Stellen Sie sicher, dass Sie den NVIDIA® G-SYNC®-Treiber auf die neueste Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie auf der NVIDIA-Website unter https://www.nvidia.com/

  15. Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte NVIDIA® G-SYNC® unterstützt

  16. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.