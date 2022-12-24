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27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
27" (68,5 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
Pour les besoins critiques en imagerie, jeux et productivité, la dalle Nano IPS affiche des couleurs parfaitement fidèles sur un grand angle de vue, sans variation des couleurs. Les rouges sont plus riches, les verts plus éclatants et les bleus plus profonds. La technologie Ultra Wide-Color avec IPS Nano Color utilise des nanoparticules de phosphore KSF pour absorber l'excès de lumière produit par l'écran afin d'afficher des couleurs incroyables et ultraréalistes. Nos dalles reproduisent jusqu'à 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3, pour une pureté des couleurs telle que définie par la Society of Motion Pictures and Television Engineers. Admirez une qualité d'image digne du cinéma.
Lorsque vous jouez, vous ne devriez pas avoir à choisir entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. AMD FreeSync™ Premium offre aux joueurs sérieux une expérience de jeu fluide et sans déchirures, pour des performances optimales. Finis les compromis. Jouez en toute confiance avec une fréquence de rafraîchissement élevée, une compensation de fréquence d'images basse et une faible latence.
Lorsque vous faites des parties de jeu endiablées nécessitant une fréquence élevée de rafraîchissement, une déchirure de l'image peut apparaître sans une synchronisation optimale des graphiques. Certifié compatible NVIDIA® G-SYNC®, cet écran Philips réduit le risque de déchirure de l'image et synchronise la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur avec la sortie de votre carte graphique pour une expérience de jeu plus fluide. Les scènes s'affichent instantanément, les objets sont plus nets et le gameplay gagne en fluidité, pour une expérience visuelle exceptionnelle et un avantage indéniable sur vos adversaires.
Récompenses
4.5
sur 6
4
Avis
Packo75
24/12/2022
España
Acheteur vérifié
Monitor Qhd 170mhzs
tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video
Avantages
Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W
Contre
la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD
Oui, je recommande ce produit
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Darkness78
19/11/2022
Italia
Acheteur vérifié
Superba qualità dei colori
Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!
Avantages
Qualità colori
Contre
Porta USB rapida
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
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Gaming
08/09/2022
Italia
Philips: una garanzia
Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.
Avantages
Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo
Contre
Nessuno.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Oui, je recommande ce produit
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La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée DP uniquement.
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.
Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Couleurs d'affichage : 10 bits seulement peuvent être atteints par QHD à 120 Hz
Couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
Couverture Adobe RGB basée sur CIE 1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort
Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/
Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.