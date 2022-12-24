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  • Evnia Gaming Monitor Moniteur gaming Quad HD
    Immersion totale
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
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Evnia Gaming MonitorMoniteur gaming Quad HD

27M1N5500ZA/00

4.5
| (4) Avis

1 récompense

Immersion totale
Ce moniteur gaming Philips offre des images d'une clarté exceptionnelle et une jouabilité parfaitement fluide. Grâce à la technologie FreeSync, à une fréquence de rafraîchissement rapide de 170 Hz et à la technologie HDR, l'expérience est incroyablement réaliste. La dalle à cadre fin avec Ultra Wide-Color renforce l'immersion visuelle.
Voir tous les avantages

Immersion totale

  • Evnia 5000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

La technologie IPS Nano Color étend la gamme de couleurs pour des images éclatantes

La technologie IPS Nano Color étend la gamme de couleurs pour des images éclatantes

Pour les besoins critiques en imagerie, jeux et productivité, la dalle Nano IPS affiche des couleurs parfaitement fidèles sur un grand angle de vue, sans variation des couleurs. Les rouges sont plus riches, les verts plus éclatants et les bleus plus profonds. La technologie Ultra Wide-Color avec IPS Nano Color utilise des nanoparticules de phosphore KSF pour absorber l'excès de lumière produit par l'écran afin d'afficher des couleurs incroyables et ultraréalistes. Nos dalles reproduisent jusqu'à 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3, pour une pureté des couleurs telle que définie par la Society of Motion Pictures and Television Engineers. Admirez une qualité d'image digne du cinéma.

AMD FreeSync™ Premium ; un jeu fluide, sans déchirures ni saccades

AMD FreeSync™ Premium ; un jeu fluide, sans déchirures ni saccades

Lorsque vous jouez, vous ne devriez pas avoir à choisir entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. AMD FreeSync™ Premium offre aux joueurs sérieux une expérience de jeu fluide et sans déchirures, pour des performances optimales. Finis les compromis. Jouez en toute confiance avec une fréquence de rafraîchissement élevée, une compensation de fréquence d'images basse et une faible latence.

Certifié compatible NVIDIA® G-SYNC® pour un jeu fluide et réactif

Certifié compatible NVIDIA® G-SYNC® pour un jeu fluide et réactif

Lorsque vous faites des parties de jeu endiablées nécessitant une fréquence élevée de rafraîchissement, une déchirure de l'image peut apparaître sans une synchronisation optimale des graphiques. Certifié compatible NVIDIA® G-SYNC®, cet écran Philips réduit le risque de déchirure de l'image et synchronise la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur avec la sortie de votre carte graphique pour une expérience de jeu plus fluide. Les scènes s'affichent instantanément, les objets sont plus nets et le gameplay gagne en fluidité, pour une expérience visuelle exceptionnelle et un avantage indéniable sur vos adversaires.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image PBTAWARD12

Notation globale

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4.5

sur 6

4

Avis

4
2
1

24/12/2022

España

España

Acheteur vérifié

Monitor Qhd 170mhzs

tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video

Avantages

Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W

Contre

la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video

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Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD

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19/11/2022

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Superba qualità dei colori

Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!

Avantages

Qualità colori

Contre

Porta USB rapida

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08/09/2022

Italia

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Philips: una garanzia

Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.

Avantages

Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo

Contre

Nessuno.

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Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

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Mentions légales

  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. La résolution maximale fonctionne avec l'entrée DP uniquement.

  3. Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.

  4. Temps de réponse égal à SmartResponse

  5. Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.

  6. Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.

  7. Couleurs d'affichage : 10 bits seulement peuvent être atteints par QHD à 120 Hz

  8. Couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976

  9. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  10. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  11. Couverture Adobe RGB basée sur CIE 1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  13. Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort

  14. Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/

  15. Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®

  16. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.