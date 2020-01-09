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Eingestellt
Sehen Sie einfach mehr
Sehen Sie mit diesem großen Philips Monitor einfach mehr. Über diesen breiten 81,3 cm (32") Full HD-Monitor können Sie vollständig in die Gaming-Action eintauchen oder bei Bedarf auf einer größeren Bildschirmansicht arbeiten.
E-Line
32 (Bildfläche 80 cm (31,5"))
1.920 x 1.080 (Full HD)
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.3
von 5
26
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Konne
09/01/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst
Datum der Verwendung 2018-12-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2018-12-09
Henor
06/02/2018
Deutschland
Schickes Gerät mit guter Bildqualität
Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst
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thomas120
24/11/2017
Deutschland
Top / Preis Leistung
Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst
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Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
HDMI-Kabel variieren je nach Region und Modell.
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