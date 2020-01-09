Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
323E7QDAB/00
Élargissez votre vision
Ce grand écran Philips Full HD 32" (81 cm) offre un plaisir visuel inégalé. Grâce à lui, plongez au cœur de l'action ou profitez de tout cet espace pour avoir une vue d'ensemble de vos documents.
E-line
32 (image de 31,5" / 80 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
Deux haut-parleurs haute fidélité sont intégrés au moniteur. Selon le modèle, les haut-parleurs peuvent être visibles et dirigés vers l'avant, ou invisibles et dirigés vers le haut, le bas ou l'arrière.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.3
sur 6
26
Avis
92%
recommandent ce produit
Konne
09/01/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 323E7QDAB LCD-Display
Date d'utilisation 2018-12-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 323E7QDAB LCD-Display
Date d'utilisation 2018-12-09
Henor
06/02/2018
Deutschland
Schickes Gerät mit guter Bildqualität
Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 323E7QDAB LCD-Display
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 323E7QDAB LCD-Display
thomas120
24/11/2017
Deutschland
Top / Preis Leistung
Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 323E7QDAB LCD-Display
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 323E7QDAB LCD-Display
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Les câbles HDMI varient en fonction de la région et des modèles.
Temps de réponse égal à SmartResponse