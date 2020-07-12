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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

328P6AUBREB/11

4.2
| (5) Bewertungen
Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen
Dieser Philips Brilliance Monitor mit USB-C-Anschluss macht Schluss mit Kabelsalat. Zeigen Sie QHD-Bilder an, stellen Sie eine sichere Verbindung zum Intranet her, und laden Sie Ihr Notebook auf. Alles gleichzeitig mit einem einzigen USB-C-Kabel.
Alle Vorteile anzeigen

mit USB-C-Monitor

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  • P-Line

  • 32 (Bildfläche 80 cm (31,5"))

  • 2.560 x 1.440 (QHD)

Integrierte USB-C-Dockingstation

Integrierte USB-C-Dockingstation

Dieser Philips Monitor verfügt über eine integrierte USB-Dockingstation vom Typ C mit Stromversorgung. Der schlanke, drehbare USB-C-Stecker ermöglicht eine einfache Ein-Kabel-Kopplung. Vereinfachen Sie das Anschließen, indem Sie alle Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und RJ-45-Ethernet-Kabel an die Dockingstation des Monitors anschließen. Verbinden Sie einfach Ihr Notebook und diesen Monitor mit einem einzigen USB-C-Kabel für die Wiedergabe hochauflösender Videos und extrem schnelle Datenübertragung, während Sie Ihr Notebook gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.

Anschließen Ihres Notebooks über ein USB-C-Kabel

Anschließen Ihres Notebooks über ein USB-C-Kabel

Dieses Philips Display verfügt über eine USB-C-Verbindung mit Stromversorgung. Mit intelligenter und flexibler Energieverwaltung können Sie Ihr kompatibles Gerät direkt aufladen. Der schlanke, drehbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel. Sie können Videos mit hoher Auflösung ansehen und Daten extrem schnell übertragen, während Sie Ihr kompatibles Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.

Stromversorgung und Aufladen eines kompatiblen Notebooks über den Monitor

Dieser Monitor verfügt über einen integrierten USB-C-Stecker, der den USB-Power-Delivery-Standard erfüllt. Dank intelligenter und flexibler Stromverwaltung können Sie jetzt Ihr kompatibles* Notebook direkt über den Monitor mit einem einzigen USB-C-Kabel mit Strom versorgen und aufladen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

5

Bewertungen

3
1

12/07/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Optimale Größe für das Homeoffice

Optimale Größe für das Homeoffice, gute Aullösung, alle nötigen Kabel mitgeliefert, chices Design

Vorteile

Optimale Größe für das Homeoffice, gute Aullösung, alle nötigen Kabel mitgeliefert

Nachteile

kann ich momentan nicht feststellen; allenfalls die Beschreibung der Anschlussmöglichkeiten (2 Notebook an Monitor, etc.) könnten aus meiner Sicht noch ausführlicher sein

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 328P6AUBREB LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 328P6AUBREB LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation verfasst

12/05/2023

Norge

Norge

Ypperlig skjerm til hjemmekontor

Bruker skjermen på hjemmekontor og helt supert med tilkoblingsmuligheter rett i skjermen, samt høyttalere til møteaktivitet. Får opp flere vinduer i helsideformat og kan sammenligne de mot hverandre uten problemer. Liker også at den lader pc-en automatisk.

Vorteile

Integrert docking, innebygde høyttalere, masse utganger, lader pc, kan snus på og fin bildegjengivelse.

Nachteile

Skulle gjerne hatt et halvt hakk høyere oppløsning, men var klar over oppløsningen da skjermen ble kjøpt.

Diese Bewertung wurde für Brilliance 328P6AUBREB LCD-skjerm med USB-C-dokking verfasst

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11/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλή πιστότητα χρωμάτων adobe RGB, αλλά...

Γενικά είναι μία εξαιρετική οθόνη, με πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων και πολύ καλή πιστώτητα χρωμάτων στο sRGB και adobeRGB, που για όσους ασχολούνται με φωτογραφία και βίντεο είναι απαραίτητα. Πολλές smart ρυθμίσεις (το smartUniformity και η εξοικονόμηση πολύ χρήσιμα). Δυστυχώς οι 2 usb θήρες 3.0 και η μία type-c δεν χρησιμοποιούνται για μεταφορά δεδομένων στον υπολογιστή, αλλά για φορτίσεις και συνδέσεις με ταμπλετ και φορητούς υπολογιστές. Γενικά ένα πολύ καλό πάνελ. Τα περιθώρια γύρω δεν είναι μικρά σε καμμία περίπτωση, αλλά είναι ανεκτά και δεν είναι άσχημα. Το πάνελ γυρίζει και κάθετα στις 90 μοίρες και με το πρόγραμμα SmartControl, μπορεί να γυρίσει αυτόματα και την επιφάνεια εργασίας! ΔΥΣΤΥΧΩΣ στα sRGB και adobeRGB δεν σε αφήνει να μειώσεις την φωτεινότητα. Πολύ αρνητικό αυτό και θα έπρεπε να έχει κάνει κάτι η εταιρεία, ώστε μέσω κάποιου firmware να δίνεται η δυνατότητα αυτή.

Vorteile

100% SRGB, 99% adobe RGB, SMART ρυθμίσεις, πολύ καλή βάση

Nachteile

Δεν σε αφήνει να μειώσεις την φωτεινότητα στο adobeRGB - SRGB

Diese Bewertung wurde für Brilliance 328P6AUBREB Οθόνη LCD με σύνδεση USB-C verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  2. Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen

  3. Aktivitäten wie die gemeinsame Verwendung von Bildschirmen, Online-Streaming-Video und -Audio über das Internet können Ihre Netzleistung beeinträchtigen. Audio- und Videoqualität richten sich nach Ihrer Hardware, Netzbandbreite und deren Leistung.

  4. Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

  5. Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.

  6. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.