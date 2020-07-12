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Arrêté
328P6AUBREB/11
P-line
32 (image de 31,5" / 80 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
Ce moniteur Philips est doté d'une station d'accueil USB de type C intégrée avec fonction d'alimentation. Son connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un unique câble. Simplifiez-vous la vie en connectant tous vos périphériques (clavier, souris et câble Ethernet RJ-45, par exemple) à la station d'accueil du moniteur. Connectez en toute simplicité votre ordinateur portable à ce moniteur au moyen d'un unique câble USB-C pour regarder des vidéos haute résolution et effectuer des transferts de données ultra-rapides, tout en rechargeant votre ordinateur portable.
Cet écran Philips est doté d'un connecteur USB-C avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation flexible et intelligente, il vous permet de charger directement votre appareil compatible. Le connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre appareil compatible.
Ce moniteur est doté d'un connecteur USB-C intégré conforme à la norme USB Power Delivery. Grâce à une gestion intelligente et souple de l'alimentation, vous pouvez désormais alimenter et/ou charger votre ordinateur portable compatible* directement à partir du moniteur à l'aide d'un unique câble USB-C.
4.2
sur 6
5
Avis
Camisso
12/07/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Optimale Größe für das Homeoffice
Optimale Größe für das Homeoffice, gute Aullösung, alle nötigen Kabel mitgeliefert, chices Design
Avantages
Optimale Größe für das Homeoffice, gute Aullösung, alle nötigen Kabel mitgeliefert
Contre
kann ich momentan nicht feststellen; allenfalls die Beschreibung der Anschlussmöglichkeiten (2 Notebook an Monitor, etc.) könnten aus meiner Sicht noch ausführlicher sein
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6AUBREB LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6AUBREB LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Hjemmekontorbruker
12/05/2023
Norge
Ypperlig skjerm til hjemmekontor
Bruker skjermen på hjemmekontor og helt supert med tilkoblingsmuligheter rett i skjermen, samt høyttalere til møteaktivitet. Får opp flere vinduer i helsideformat og kan sammenligne de mot hverandre uten problemer. Liker også at den lader pc-en automatisk.
Avantages
Integrert docking, innebygde høyttalere, masse utganger, lader pc, kan snus på og fin bildegjengivelse.
Contre
Skulle gjerne hatt et halvt hakk høyere oppløsning, men var klar over oppløsningen da skjermen ble kjøpt.
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6AUBREB LCD-skjerm med USB-C-dokking
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6AUBREB LCD-skjerm med USB-C-dokking
Υπερίων
11/01/2021
Ελλάδα
Πολύ καλή πιστότητα χρωμάτων adobe RGB, αλλά...
Γενικά είναι μία εξαιρετική οθόνη, με πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων και πολύ καλή πιστώτητα χρωμάτων στο sRGB και adobeRGB, που για όσους ασχολούνται με φωτογραφία και βίντεο είναι απαραίτητα. Πολλές smart ρυθμίσεις (το smartUniformity και η εξοικονόμηση πολύ χρήσιμα). Δυστυχώς οι 2 usb θήρες 3.0 και η μία type-c δεν χρησιμοποιούνται για μεταφορά δεδομένων στον υπολογιστή, αλλά για φορτίσεις και συνδέσεις με ταμπλετ και φορητούς υπολογιστές. Γενικά ένα πολύ καλό πάνελ. Τα περιθώρια γύρω δεν είναι μικρά σε καμμία περίπτωση, αλλά είναι ανεκτά και δεν είναι άσχημα. Το πάνελ γυρίζει και κάθετα στις 90 μοίρες και με το πρόγραμμα SmartControl, μπορεί να γυρίσει αυτόματα και την επιφάνεια εργασίας! ΔΥΣΤΥΧΩΣ στα sRGB και adobeRGB δεν σε αφήνει να μειώσεις την φωτεινότητα. Πολύ αρνητικό αυτό και θα έπρεπε να έχει κάνει κάτι η εταιρεία, ώστε μέσω κάποιου firmware να δίνεται η δυνατότητα αυτή.
Avantages
100% SRGB, 99% adobe RGB, SMART ρυθμίσεις, πολύ καλή βάση
Contre
Δεν σε αφήνει να μειώσεις την φωτεινότητα στο adobeRGB - SRGB
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6AUBREB Οθόνη LCD με σύνδεση USB-C
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6AUBREB Οθόνη LCD με σύνδεση USB-C
Temps de réponse égal à SmartResponse
Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.
Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.
Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 1 G.
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.