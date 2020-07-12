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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD avec station d'accueil USB-C

328P6AUBREB/11

4.2
| (5) Avis
Simplifiez vos connexions
Ce moniteur Philips Brilliance avec port USB-C évite d'accumuler les câbles. Visionnez des images QHD, connectez-vous en toute sécurité à l'Intranet et rechargez votre ordinateur portable simultanément au moyen d'un unique câble USB-C.
Voir tous les avantages

Moniteur avec port USB-C

Simplifiez vos connexions

  • P-line

  • 32 (image de 31,5" / 80 cm)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

Station d'accueil USB-C intégrée

Station d'accueil USB-C intégrée

Ce moniteur Philips est doté d'une station d'accueil USB de type C intégrée avec fonction d'alimentation. Son connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un unique câble. Simplifiez-vous la vie en connectant tous vos périphériques (clavier, souris et câble Ethernet RJ-45, par exemple) à la station d'accueil du moniteur. Connectez en toute simplicité votre ordinateur portable à ce moniteur au moyen d'un unique câble USB-C pour regarder des vidéos haute résolution et effectuer des transferts de données ultra-rapides, tout en rechargeant votre ordinateur portable.

Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C

Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C

Cet écran Philips est doté d'un connecteur USB-C avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation flexible et intelligente, il vous permet de charger directement votre appareil compatible. Le connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre appareil compatible.

Alimentez et chargez un ordinateur portable compatible à partir du moniteur

Ce moniteur est doté d'un connecteur USB-C intégré conforme à la norme USB Power Delivery. Grâce à une gestion intelligente et souple de l'alimentation, vous pouvez désormais alimenter et/ou charger votre ordinateur portable compatible* directement à partir du moniteur à l'aide d'un unique câble USB-C.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

5

Avis

3
1

12/07/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Optimale Größe für das Homeoffice

Optimale Größe für das Homeoffice, gute Aullösung, alle nötigen Kabel mitgeliefert, chices Design

Avantages

Optimale Größe für das Homeoffice, gute Aullösung, alle nötigen Kabel mitgeliefert

Contre

kann ich momentan nicht feststellen; allenfalls die Beschreibung der Anschlussmöglichkeiten (2 Notebook an Monitor, etc.) könnten aus meiner Sicht noch ausführlicher sein

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6AUBREB LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6AUBREB LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

12/05/2023

Norge

Norge

Ypperlig skjerm til hjemmekontor

Bruker skjermen på hjemmekontor og helt supert med tilkoblingsmuligheter rett i skjermen, samt høyttalere til møteaktivitet. Får opp flere vinduer i helsideformat og kan sammenligne de mot hverandre uten problemer. Liker også at den lader pc-en automatisk.

Avantages

Integrert docking, innebygde høyttalere, masse utganger, lader pc, kan snus på og fin bildegjengivelse.

Contre

Skulle gjerne hatt et halvt hakk høyere oppløsning, men var klar over oppløsningen da skjermen ble kjøpt.

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6AUBREB LCD-skjerm med USB-C-dokking

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6AUBREB LCD-skjerm med USB-C-dokking

11/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλή πιστότητα χρωμάτων adobe RGB, αλλά...

Γενικά είναι μία εξαιρετική οθόνη, με πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων και πολύ καλή πιστώτητα χρωμάτων στο sRGB και adobeRGB, που για όσους ασχολούνται με φωτογραφία και βίντεο είναι απαραίτητα. Πολλές smart ρυθμίσεις (το smartUniformity και η εξοικονόμηση πολύ χρήσιμα). Δυστυχώς οι 2 usb θήρες 3.0 και η μία type-c δεν χρησιμοποιούνται για μεταφορά δεδομένων στον υπολογιστή, αλλά για φορτίσεις και συνδέσεις με ταμπλετ και φορητούς υπολογιστές. Γενικά ένα πολύ καλό πάνελ. Τα περιθώρια γύρω δεν είναι μικρά σε καμμία περίπτωση, αλλά είναι ανεκτά και δεν είναι άσχημα. Το πάνελ γυρίζει και κάθετα στις 90 μοίρες και με το πρόγραμμα SmartControl, μπορεί να γυρίσει αυτόματα και την επιφάνεια εργασίας! ΔΥΣΤΥΧΩΣ στα sRGB και adobeRGB δεν σε αφήνει να μειώσεις την φωτεινότητα. Πολύ αρνητικό αυτό και θα έπρεπε να έχει κάνει κάτι η εταιρεία, ώστε μέσω κάποιου firmware να δίνεται η δυνατότητα αυτή.

Avantages

100% SRGB, 99% adobe RGB, SMART ρυθμίσεις, πολύ καλή βάση

Contre

Δεν σε αφήνει να μειώσεις την φωτεινότητα στο adobeRGB - SRGB

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6AUBREB Οθόνη LCD με σύνδεση USB-C

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6AUBREB Οθόνη LCD με σύνδεση USB-C

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Mentions légales

  1. Temps de réponse égal à SmartResponse

  2. Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT

  3. Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.

  4. Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.

  5. Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 1 G.

  6. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.