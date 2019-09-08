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Eingestellt
328P6VJEB/00
P-Line
32 (Bildfläche 80 cm (31,5"))
3.840 x 2.160 (4K UHD)
Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.
Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.
Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.
3.8
von 5
16
Bewertungen
Hanmrs56
08/09/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
Der Monitor hat diverse Einstellungen
Sehr angenehmes arbeiten mit Office Einstellungen. Leicht unterteilbar für Dokumente. Ebenso für Spiele geeignet.
Vorteile
Grosses Display
Diese Bewertung wurde für Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
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Nostradamus1
23/05/2019
Suisse
Ein sehr guter Bildschirm
Auf der Suche nach einem grösseren Bildschirm für CAD bin ich auf diesen Bildschirm gestossen. Ich bin im Grossen und Ganzen sehr zufrieden. Nur das OSD ist sehr mühsam zu bedienen und ein Lautstärkeregler fehlt, weil wenn man das Audio via HDMI einspielt, dann kann man die Lautstärke nicht via Computer regeln. Ganz schade ist, dass der USB Hub auch abstellt wenn man den Bildschirm ausschaltet. Dann fällt auch die Ladefunktion des Hochstrom USB aus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Namibianer65
15/11/2019
Deutschland
Das Produkt ist top!
Sehr schöne Farben, exzellente Auflösung! Empfehlenswert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
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Dieses Philips Display ist MHL-zertifiziert. Falls Ihr MHL-Gerät keine Verbindung herstellen kann oder nicht richtig funktioniert, schauen Sie in den FAQs zur Ihrem MHL-Gerät nach Anweisungen, oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Möglicherweise verlangt der Gerätehersteller, dass Sie ein markenspezifisches MHL-Kabel oder einen Adapter erwerben, damit das Display funktioniert.
Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.
Stand-by/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion
Eine vollständige Liste von MHL-fähigen Produkten finden Sie auf www.mhlconsortiun.org
Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse