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  • Energy Label Europe B
    Résolution UltraClear 4K, couleurs éclatantes
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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD 4K avec Ultra Wide-Color

328P6VJEB/00

3.8
| (16) Avis
Résolution UltraClear 4K, couleurs éclatantes
Élargissez votre vision avec ce grand moniteur professionnel Philips Ultra HD de 32" offrant une image grand format aux détails infimes parfaitement reproduits en Ultra Haute Définition.
Voir tous les avantages

quand vous en avez besoin

Résolution UltraClear 4K, couleurs éclatantes

  • P-line

  • 32 (image de 31,5" / 80 cm)

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.

L'écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue

L'écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue

Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.8

sur 6

16

Avis

3

15/11/2019

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist top!

Sehr schöne Farben, exzellente Auflösung! Empfehlenswert!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

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28/01/2018

Deutschland

Deutschland

Guter Monitor für den schmalen Geldbeutel

Habe lange nach einem 4K Bildschirm gesucht. Bis ich auf diesen aufmerksam geworden bin. Die Ausstattung ist sehr gut. Alle Kabel liegen bei und trotz meiner schwachen Grafikkarte (4K mit 24 Hz) merke ich keine Schlieren. So soll es sein. Die USB-Anschlüsse an der Seite des Monitors sind einfach zu erreichen und sind wirklich praktisch für den Alltagsgebraucht. In Summe ein guter Bildschirm für überschaubares Geld.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

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14/02/2017

Deutschland

Deutschland

Für CAD und PS bestens geeignet

Genug Platz zum arbeiten. 32 Zoll und 4K eine gute Mischung.

Oui, je recommande ce produit

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  1. Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.

  2. Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.

  3. L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.

  4. Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org

  5. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  6. La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2

  7. Temps de réponse égal à SmartResponse