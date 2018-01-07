Go to promotion

Jetzt Ambilight TV kaufen & Assassin's Creed Game sichern!

Mehr erfahren

ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktfoto von vorne
  • Foto der Fernbedienung
  • Steckerseitige Zeichnung
  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktfoto von vorne
  • Foto der Fernbedienung
  • Steckerseitige Zeichnung

Eingestellt

4100Ultraflacher LED TV

32PHS4131/12

3.4

| (15) Bewertungen

Ultraflacher LED TV

Das moderne Design der Philips 4100-Serie mit Digital Crystal Clear wertet Ihr Zuhause auf. Erleben Sie hervorragende Bildqualität und klaren Klang, und genießen Sie ein optimales Entertainment-Erlebnis.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher LED TV

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2

Besonders schlankes Design für mehr Eleganz

Besonders schlankes Design für mehr Eleganz

Schlank, modern, elegant, präzise. Das ist das ultraschmale Design von Philips. Es ist nicht verwunderlich, dass etwas so Schlankes so viel Aufsehen erregt und Ihrer Einrichtung so viel Eleganz verleihen kann.

Hauchdünne Standfüße in Schwarz

Dunkel, mysteriös und unglaublich leistungsstark. Die schwarzen Standfüße von Philips heben Ihren Fernseher auf ein neues Niveau. Die stabile Konstruktion, verpackt in einem ultradünnen Design, steht sinnbildlich für die Eleganz und den Stil Ihres neuen Fernsehers. Betrachtet man den leistungsstarken Halt, ist es wirklich ein Wunder, wie so etwas Kleines so viel bewirken kann.

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

15

Bewertungen

07/01/2018

Deutschland

Deutschland

Arbeitet sehr stabil

Im Gegensatz zu den philips TV mit Android arbeitet dieses Gerät mit DVB-T2 sehr stabil und zu meiner Zufriedenheit

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV verfasst

08/06/2017

Deutschland

Deutschland

gut für den kleinen Preis

bei der ersten Inbetriebnahme fiel auf dass ein USB-Laufwerk angeschlossen weren kann. Getestet: die dritte Festplatte wurde erkannt, zwei andere nicht. Es ist nicht ersichtlich warum das so ist. weder in der Bedienungsanleitung noch in den technischen Angaben finden sich weiterführende Details. Man darf also spekulieren welche Festplatte in Verbindung mit diesem Gerät funktioniert. Die Festplatte muss auch am Fernseher formatiert werden, das ist normalerweise ein Hinweis, dass der Fernseher ein nicht Windows-kompatibles Betriebsystem verwendet. Als PC-Monitor ist der Schirm nur beschränkt tauglich, das Bild wirkt stark pixelig. Da gibt es eindeutig bessere Monitoren für weniger Geld. Trotzdem: als TV am Kabel macht er ein brauchbares Bild.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV verfasst

17/11/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das TV Gerät entspricht genau unseren Vorstellungen

Das TV Gerät ist als Zweitgerät gedacht und wird über DVBT betrieben. Die Qualität ist sehr gut. Es gibt keinen Grund zur Beanstandung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.