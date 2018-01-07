Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
32PHS4131/12
Téléviseur LED ultra-plat
L'élégant design du téléviseur Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear apporte une touche de style à votre intérieur. Bénéficiez d'une excellente qualité d'image et d'un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.
80 cm (32")
Téléviseur LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ténébreux, mystérieux et incroyablement fort. Le pied noir en forme de lame Philips élève votre téléviseur à un tout autre niveau. Son design durable ultra-fin reproduit méticuleusement l'élégance et le style de votre nouveau téléviseur. L'alliance de la finesse et de la robustesse.
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
La nouvelle norme HEVC intégrée vous permet de bénéficier d'une résolution de diffusion haute qualité.
3.4
sur 6
15
Avis
Matthias777
07/01/2018
Deutschland
Arbeitet sehr stabil
Im Gegensatz zu den philips TV mit Android arbeitet dieses Gerät mit DVB-T2 sehr stabil und zu meiner Zufriedenheit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Amano
08/06/2017
Deutschland
gut für den kleinen Preis
bei der ersten Inbetriebnahme fiel auf dass ein USB-Laufwerk angeschlossen weren kann. Getestet: die dritte Festplatte wurde erkannt, zwei andere nicht. Es ist nicht ersichtlich warum das so ist. weder in der Bedienungsanleitung noch in den technischen Angaben finden sich weiterführende Details. Man darf also spekulieren welche Festplatte in Verbindung mit diesem Gerät funktioniert. Die Festplatte muss auch am Fernseher formatiert werden, das ist normalerweise ein Hinweis, dass der Fernseher ein nicht Windows-kompatibles Betriebsystem verwendet. Als PC-Monitor ist der Schirm nur beschränkt tauglich, das Bild wirkt stark pixelig. Da gibt es eindeutig bessere Monitoren für weniger Geld. Trotzdem: als TV am Kabel macht er ein brauchbares Bild.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Luden
17/11/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Das TV Gerät entspricht genau unseren Vorstellungen
Das TV Gerät ist als Zweitgerät gedacht und wird über DVBT betrieben. Die Qualität ist sehr gut. Es gibt keinen Grund zur Beanstandung.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.