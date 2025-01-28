Suchbegriffe

      Energy Label Europe F here
      für weitere Informationen, herunterladen here (PDF 195.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      43PUS8500/12

      Innovativ. Beeindruckend. Unglaublich.

      Machen Sie sich bereit für 4K Farbbrillanz. Beeindruckendes Ambilight. Dolby Atmos mit 3D-Sound wie im Kino. Titan OS hält alles bereit, was Sie gerne sehen. Damit bietet dieser TV nicht nur einen beeindruckenderen Moment, sondern auch ein besseres Fernseherlebnis.

      Erhältlich in:

      LED 4K Ambilight TV

      Innovativ. Beeindruckend. Unglaublich.

      • 108 cm (43") AMBILIGHT TV
      • 4K LED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Es gibt Fernseher. Und es gibt Ambilight TV

      Es gibt Fernseher. Und es gibt Ambilight TV

      Mit integrierten LED-Leuchten, die auf jede Szene reagieren, tauchen Sie mit Ambilight in einen farbigen Lichteffekt ein. Filme, Sportübertragungen, Musikvideos und Spiele werden über den Bildschirm hinaus erweitert, um Sie tiefer in den Moment eintauchen zu lassen. Wenn Sie es einmal erlebt haben, werden Sie nie wieder einen anderen Fernseher ohne Ambilight wollen.

      Erleben Sie Detailreichtum mit Pixelgenauigkeit

      Erleben Sie Detailreichtum mit Pixelgenauigkeit

      Mit 8 Millionen Pixeln, die alle harmonisch zusammenarbeiten, ist dies ein 4K-Erlebnis wie kein anderes. Dieser Philips Ambilight TV bietet die schärfsten Bilder für detailreichere, lebensechtere Szenen und erfasst den Moment wahrheitsgetreu.

      Dolby Atmos erzeugt Sound wie im Kino

      Dolby Atmos erzeugt Sound wie im Kino

      Machen Sie sich bereit. Dolby Atmos erzeugt Sound, wie vom Regisseur beabsichtigt. Mit jedem Moment tauchen Sie noch tiefer in die Szene ein. Egal, ob bei Filmen, Serien, Sportübertragungen oder Spielen, Sie verlieren sich bald im Moment.

      DTS:X für ein beeindruckendes 3D-Sounderlebnis

      DTS:X für ein beeindruckendes 3D-Sounderlebnis

      DTS:X macht den Unterschied, denn der Klang ist so echt, als wäre man im Geschehen. Mit der 3D-Audiotechnologie, die Ihrem Sound eine neue Dimension verleiht, wird Ihr Wohnzimmer bald in ein Auditorium verwandelt.

      Inhalte mit Titan OS noch schneller erreichen

      Inhalte mit Titan OS noch schneller erreichen

      Die Philips Smart TV Titan OS-Plattform führt Sie ganz schnell zu den Inhalten, die Sie sich gerne ansehen. Von einzelnen Folgen über Serien bis hin zu Dokumentationen und Dramen – alles, was das Herz begehrt, ist auf Knopfdruck verfügbar. Egal, was Sie sich ansehen möchten, greifen Sie schnell und einfach auf all Ihre Streaming-Apps zu.

      Einfache Verbindung mit Ihrem Smart Home-Netzwerk

      Einfache Verbindung mit Ihrem Smart Home-Netzwerk

      Die Kompatibilität mit Matter Smart Home ermöglicht die nahtlose Integration in Ihr bestehendes Smart Home-Netzwerk. Um den Fernseher über Ihre Matter Smart Home App oder über Sprachsteuerungsdienste zu steuern, drücken Sie einfach die Taste auf Ihrer Fernbedienung und sprechen Sie. Dimmen Sie die Beleuchtung. Stellen Sie das Thermostat ein. Sie können sogar Ihren Philips Ambilight TV einschalten. Alles ist möglich – mit einem einzigen Befehl. Darüber hinaus ist der Fernseher auch mit Google Smart-Lautsprechern und Apple AirPlay kompatibel.

      Auswahl aus verschiedenen Größen

      Auswahl aus verschiedenen Größen

      Kleiner Bildschirm mit 109 cm (43") oder atemberaubende 216 cm (85"). Und alles dazwischen. Hierbei geht es darum, eine größere Auswahl zu schaffen, damit sich Ihr Fernseher wunderbar einfügt. Mit sechs verschiedenen Größen, die zur Auswahl stehen, entscheiden Sie sich für den perfekten Fernseher für Ihr Zuhause.

      Mit Vocal Boost wird jedem Wort Klarheit verliehen

      Hören Sie jedes Wort noch klarer. Vocal Boost ermöglicht es dem Zuhörer, die Lautstärke von Dialogen ohne Auswirkungen auf den Hintergrundton zu erhöhen oder zu verringern. Auf diese Weise entgeht Ihnen nichts mehr, da jeder gesprochene Satz noch klarer hörbar ist.

      Konnektivität für Spielkonsolen

      HDMI 2.1 und VRR sorgen mit schnellerem Gameplay und flüssigerer Grafik für eine optimale Nutzung Ihrer Konsole. Mit der Einstellung für geringe Eingangsverzögerung, die automatisch aktiviert wird, wenn Sie Ihre Konsole einschalten, erleben Sie Gaming auf völlig neue Weise.

      Europäisches Designkonzept

      Edge-Standfuß, schlanker Rahmen, bemerkenswerter LED TV – das ist europäisches Design von seiner besten Seite. Stellen Sie Ihr Ambilight in den Lounge-Modus ein, um Ihren Raum in Farben zu hüllen, während Ihr Fernseher im Ruhemodus ist. Die Fernbedienung besteht aus recyceltem Kunststoff und die Verpackung aus FSC-zertifiziertem Karton. Selbst die Broschüren werden mit Sorgfalt bedacht und auf Recyclingpapier gedruckt.

      Technische Daten

      • Ambilight

        Ambilight-Funktionen
        • AmbiSleep
        • Ambilight Musik
        • Spielmodus
        • Lounge-Beleuchtungsmodus
        • Sunrise-Alarm
        • Anpassung an die Wandfarbe
        Ambilight-Version
        3-seitig

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        43  Zoll
        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        108  cm
        Auflösung des Displays
        3.840 x 2.160p
        Native Aktualisierungsrate
        60  Hz
        Picture Engine
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildoptimierung
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spiel
        • HDR10+ kompatibel
        • Heimkino
        • Monitor
        • Film
        • Micro Dimming
        • Individuell
        • Ultra Resolution
        Anzeigetechnologie
        4K Ultra HD LED

      • Bildschirmeingangsauflösung

        Aktualisierungsrate (Auflösung)
        • 576p, 50 Hz
        • 640 x 480, 60 Hz
        • 720p, 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440, 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Digitales Fernsehen
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstärkeanzeige
        Ja
        Videotext
        1.000 Seiten Hypertext
        HEVC-Unterstützung
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-Apps*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-App*
        • Netflix*
        • YouTube
        Betriebssystem
        TITAN OS
        Speicherkapazität (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-Funktionen

        Interactive TV
        HbbTV
        Sprachassistent*
        • Amazon Alexa integriert
        • Funktioniert mit Google Home
        • Fernbedienung mit Mikrofon
        Smart Home-Erlebnis
        • MATTER
        • Control4
        • Funktioniert mit Apple Home
        Gaming-Steuerleiste
        Gamebar 2.0
        Unterstützt TTS
        Ja

      • Multimedia-Anwendungen

        Videowiedergabeformate
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikwiedergabeformate
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Unterstützte Untertitelformate
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bildwiedergabeformate
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ton

        Audio
        2.0-Kanal
        Ausgangsleistung (RMS)
        20 W
        Lautsprecherkonfiguration
        2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Verbesserung der Soundqualität
        • AVL-Modus
        • Bassverstärkung
        • Dolby Media Intelligence
        • Unterhaltung
        • Equalizer
        • Hörprofil
        • Nachtmodus
        • Raumkalibrierung
        • Individuell
        • Vocal Boost
        Kopfhörerfunktionen
        Dolby Atmos für Kopfhörer
        Sound Engine
        IntelliSound
        Hauptlautsprecher
        Full-Range-Bassreflex-Lautsprecher (FR01A)

      • Konnektivität

        Anzahl HDMI-Anschlüsse
        3
        HDMI-Funktionen
        • 4K
        • Audio-Rückkanal
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • System-Start
        • Weiterleitung der Fernbedienungssignale
        • System-Audiosteuerung
        • System Standby-Modus
        Anzahl der USB-Anschlüsse
        2
        Kabellose Verbindung
        • WLAN 802.11ac, 2 x 2 Dualband
        • Bluetooth 5.2
        • Kompatibel mit Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja, auf allen HDMI
        HDMI ARC
        Ja, auf HDMI 1
        HDMI 2.1-Funktionen
        • eARC auf HDMI 1
        • Unterstützt eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • Externe Einstellung über die TV-Benutzeroberfläche
        • HDMI-CEC für Philips Fernseher/SB

      • Unterstützte HDMI-Videofunktionen

        Spiele
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+ kompatibel

      • EU-Energiekarte

        EPREL-Registrierungsnummern
        2206259
        Energieklasse für SDR
        F
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR
        50  kWh/1.000 h
        Energieklasse für HDR
        G
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR
        80  kWh/1.000 h
        Stromverbrauch (ausgeschaltet)
        (fehlt)
        Vernetzter Standby-Modus
        2.0  W
        Verwendete Panel-Technologie
        LED LCD
        Verwendete Panel-Technologie
        LED LCD

      • Leistung

        Netzstrom
        100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
        Standby-Stromverbrauch
        Weniger als 0,5 W
        Energiesparfunktionen
        • Sleep-Timer
        • Lichtsensor
        • Eco-Modus
        • Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • 2 AAA-Batterien
        • Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
        • Fernbedienung
        • Standfuß
        • Netzkabel
        • Schnellstartanleitung

      • Design

        Farbe des Fernsehers
        Mattschwarzer Rahmen
        Design des Standfußes
        Standfuß aus schwarzem Metall

      • Abmessungen

        Abstand zwischen 2 Stäben
        756 mm  mm
        Kompatible Wandhalterung
        200 x 100 mm
        Fernseher ohne Standfuß (W x H x D)
        958 x 563 x 87 mm
        Fernseher mit Standfuß (W x H x D)
        958 x 625 x 243 mm
        Verpackungskarton (B x H x T)
        1.045 x 650 x 133 mm
        Gewicht des Fernsehers ohne Standfuß
        6,76 kg
        Gewicht des Fernsehers mit Standfuß
        7,08 kg
        Gewicht (inkl. Verpackung)
        9,8 kg

      • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
      • Der Fernseher unterstützt DVB-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den „Häufig gestellten Fragen“ auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
      • Die Verfügbarkeit für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv
      • Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
      • EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
      • Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
      • Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochterunternehmen. Amazon Alexa ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Die Over-the-Top-Taste für Mediendienste auf der Fernbedienung ist je nach Land unterschiedlich. Beachten Sie das Produkt, das im Lieferumfang enthalten ist.
      • Google Assistant ist je nach Produkttyp in verschiedenen Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Die Verfügbarkeit der Sprachsteuerungsdienste über den Fernseher variiert je nach Land und Sprache. Die neuesten Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit und iOS sind in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und Regionen eingetragene Marken von Apple Inc.
