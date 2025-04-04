Ein umfassendes Gaming-Erlebnis. Aufregende Action für alle Spieler.

HDMI 2.1, eine native Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine extrem niedrige Eingabeverzögerung. Ob Indie-Game oder AAA-Titel, dieser Ambilight-Fernseher bietet Ihnen die Spezifikationen, die Sie brauchen, um zu spielen, wie Sie wollen! Mit der Game Bar 2.0 können Sie Ihre Spielweise individuell anpassen, und Sie können einen Bluetooth-Controller für Cloud-Gaming anschließen. PC-Spieler können auch 144 Hz VRR über HDMI genießen.