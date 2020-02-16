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Eingestellt
55PUS6803/12
Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die hohe 4K UHD-Auflösung auf einem Smart-TV, der kinderleicht zu bedienen ist. Greifen Sie mit SAPHI sofort auf Ihre Lieblingsinhalte zu. Die Bilder sind dank Pixel Precise Ultra HD fließend und kristallklar und entfalten durch Ambilight eine ganz besondere Wirkung.
139 cm (55") Fernseher mit Ambilight
1200 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Mit der vierfachen Auflösung von Full HD erhellt Ultra HD Ihren Bildschirm mit mehr als 8 Millionen Pixeln und unserer einzigartigen Ultra Resolution-Skalierungstechnologie. Erleben Sie bessere Bildqualität, unabhängig vom ursprünglichen Inhalt, und genießen Sie ein schärferes Bild mit überragender Tiefe, starkem Kontrast, natürlichen Bewegungen und lebendigen Details.
Modernes europäisches Design mit schwebendem Aluminiumstandfuß und passender ultraschmaler Blende in dunklem Silber.
DTS HD optimiert die Klangverarbeitung durch die Erhaltung der ursprünglichen Soundinhalte, damit Sie verbesserten Klang aus Ihren Lautsprechern mit kristallklarem Dialog genießen können.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.5
von 5
20
Bewertungen
Marcy891@
16/02/2020
Deutschland
Der Mercedes unter den tv Geräten
Die ambilight Funktion auch ohne hue und bridge ist dermaßen geil das ist unbeschreiblich
Vorteile
Entspannend und bringt das ganze Wohnzimmer in eine Wohlfühloase
Nachteile
0
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6800 series 55PUS6803 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV verfasst
Datum der Verwendung 2019-10-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2019-10-16
PauloJax
02/09/2019
Portugal
Boa TV.
Excelente Imagem e bom Som. Luz Ambiente original, belos efeitos.
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Diese Bewertung wurde für 6800 series 55PUS6803 Smart TV LED 4K UHD ultra fina verfasst
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Cristina2
28/03/2019
España
Recomendable 55 pulgadas
A finales del 2018 pensamos en cambiar el televisor puesto que hay mucha demanda de marcas nos decantamos por philips puesto que todas las televisiones anteriores eran philips y no nos a defraudado estamos encantados por la calidad de imagen que tiene y su nitidez quiero destacar el sonido porque somos muy exquisitos con eso y los graves y los agudos van en su justa potencia recomendable un saludo
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Diese Bewertung wurde für 6800 series 55PUS6803 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano verfasst
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Die Kompatibilität ist nur bei Android 4.2 mit Wi-Fi Miracast-Unterstützung gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.