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Arrêté
55PUS6803/12
Téléviseur Smart TV ultra-plat 4K UHD LED
Installez-vous confortablement et profitez de la qualité exceptionnelle de la 4K UHD sur un téléviseur Smart TV d'une grande simplicité d'utilisation. Accédez instantanément à vos contenus favoris avec SAPHI. La technologie Pixel Precise Ultra HD vous garantit des images nettes et fluides, et le système Ambilight vous permet de relier le tout.
Téléviseur Ambilight 139 cm (55")
PPI de 1 200
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
À quatre fois la résolution du Full HD, l'Ultra HD apporte à votre écran plus de 8 millions de pixels, associés à notre technologie exclusive d'upscaling Ultra Resolution. Profitez de meilleures images, quel que soit le contenu d'origine. Elles gagnent en netteté, profondeur et contraste. Les mouvements sont naturels et les détails saisissants.
Le design européen moderne offre un socle flottant en aluminium avec finition argent foncé coordonnée avec le cadre ultra-fin.
DTS-HD optimise le traitement du son tout en préservant le contenu sonore d'origine, pour que vos enceintes diffusent un son de meilleure qualité et des dialogues limpides.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.5
sur 6
20
Avis
Marcy891@
16/02/2020
Deutschland
Der Mercedes unter den tv Geräten
Die ambilight Funktion auch ohne hue und bridge ist dermaßen geil das ist unbeschreiblich
Avantages
Entspannend und bringt das ganze Wohnzimmer in eine Wohlfühloase
Contre
0
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6800 series 55PUS6803 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV
Date d'utilisation 2019-10-16
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2019-10-16
PauloJax
02/09/2019
Portugal
Boa TV.
Excelente Imagem e bom Som. Luz Ambiente original, belos efeitos.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6800 series 55PUS6803 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Oui, je recommande ce produit
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Cristina2
28/03/2019
España
Recomendable 55 pulgadas
A finales del 2018 pensamos en cambiar el televisor puesto que hay mucha demanda de marcas nos decantamos por philips puesto que todas las televisiones anteriores eran philips y no nos a defraudado estamos encantados por la calidad de imagen que tiene y su nitidez quiero destacar el sonido porque somos muy exquisitos con eso y los graves y los agudos van en su justa potencia recomendable un saludo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6800 series 55PUS6803 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast & Android version 4.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.