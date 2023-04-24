Suchbegriffe

      LED 4K TV

      65PUS7008/12

      Find it. Watch it. Love it.

      Wofür auch immer Sie sich begeistern, dieser Smart TV findet es in kürzester Zeit. Ob alte Lieblingsfilme oder Neuerscheinungen – lehnen Sie sich zurück, während der Fernseher alle großen Streaming-Dienste für Sie durchsucht! Genießen Sie lebendige Bilder und beeindruckenden Sound.

      LED 4K TV

      4K TV

      • 164 cm (65") Fernseher
      • Unterstützung gängiger HDR-Formate
      • Philips Smart TV
      Ultrascharfes Bild. Lebendiges Fernseherlebnis.

      Ultrascharfes Bild. Lebendiges Fernseherlebnis.

      Egal, was Sie sich ansehen, dieser 4K LED TV liefert Ihnen ein helles, gestochen scharfes Bild mit lebendigen Farben. Außerdem ist der Fernseher mit allen wichtigen HDR-Formaten kompatibel, sodass Sie beim Streamen von HDR-Inhalten mehr Details sehen – sogar in dunklen und hellen Bereichen.

      Toller Fernseher. Unkompliziert. Philips Smart TV.

      Toller Fernseher. Unkompliziert. Philips Smart TV.

      Mit unserem neuen Smart TV finden Sie alles im Nu. Sie schauen gerne eine bestimmte Serie? Dann können Sie sie jetzt direkt vom Startbildschirm aus weiterschauen. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Neuem sind, können Sie Kategorien wie Action oder Drama durchsuchen und sich Vorschläge von den wichtigsten Streaming-Diensten ansehen – alles an einem Ort.

      Flacher Fernseher. Bereit für die Zukunft.

      Flacher Fernseher. Bereit für die Zukunft.

      Sie möchten einen Fernseher, der zu Ihrem Raum passt? Der nahezu rahmenlose Bildschirm dieses 4K Smart TV passt so gut wie in jede Inneneinrichtung. Die mattschwarzen Standfüße erwecken den Eindruck, als würde der Bildschirm über dem Fernsehschrank schweben. Unsere Verpackungen und Anleitungen sind aus recyceltem Karton und Papier.

      Ideal für Gaming. VRR und geringe Eingangsverzögerung auf jeder Konsole.

      Ideal für Gaming. VRR und geringe Eingangsverzögerung auf jeder Konsole.

      Mit HDMI 2.1 können Sie das Beste aus Ihrer Konsole herausholen, mit schnellem Gameplay und flüssiger Grafik. Mit VRR-Unterstützung und automatischer Aktivierung der geringen Eingangsverzögerung beim Einschalten der Konsole.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        65  Zoll
        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        164  cm
        Anzeige
        4K Ultra HD LED
        Auflösung des Displays
        3.840 x 2.160
        Native Aktualisierungsrate
        60  Hz
        Picture Engine
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildoptimierung
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+ kompatibel

      • Bildschirmeingangsauflösung

        Aktualisierungsrate (Auflösung)
        • 576p, 50 Hz
        • 640 x 480, 60 Hz
        • 720p, 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • 50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440, 60 Hz
        • 3840 x 2160p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Digitales Fernsehen
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videowiedergabe
        • PAL
        • Secam
        TV-Programmführer*
        8-Tage-EPG
        Signalstärkeanzeige
        Ja
        Videotext
        1.000 Seiten Hypertext
        HEVC-Unterstützung
        Ja

      • Smart TV

        Betriebssystem
        Smart TV mit verbessertem Betriebssystem

      • Smart TV-Funktionen

        Benutzerinteraktion
        • SimplyShare
        • Bildschirmspiegelung
        Interactive TV
        HbbTV
        SmartTV-Apps*
        • YouTube
        • Philips Shop
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Sprachassistent*
        • Works with Alexa
        • Funktioniert mit Google Home

      • Multimedia-Anwendungen

        Videowiedergabeformate
        • Dateien: AVI, MKV
        • H.264/MPEG-4 (AVC)
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Musikwiedergabeformate
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 bis v9.2)
        • WMA-PRO (v9 und v10)
        • FLAC
        Unterstützte Untertitelformate
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Bildwiedergabeformate
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Verarbeitung

        Verarbeitungsleistung
        Dual Core

      • Ton

        Ausgangsleistung (RMS)
        16 W
        Lautsprecherkonfiguration
        2 x 8 W Full-Range-Lautsprecher
        Codec
        Dolby Digital MS12 V2.5
        Verbesserung der Soundqualität
        • KI-Sound
        • Clear Dialogue
        • Dolby-Bassverstärkung
        • Dolby-Lautstärkeregler
        • NIGHT MODE (Nachtbetrieb)
        • KI-Equalizer

      • Konnektivität

        Anzahl HDMI-Anschlüsse
        3
        HDMI-Funktionen
        • 4K
        • Audio-Rückkanal
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Weiterleitung der Fernbedienungssignale
        • System-Audiosteuerung
        • System Standby-Modus
        • System-Start
        Anzahl der USB-Anschlüsse
        2
        Kabellose Verbindung
        WiFi 802.11n, 2 x 2,Singleband
        Weitere Anschlüsse
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Service-Anschluss
        • Satellitenanschluss
        HDCP 2.3
        Ja, auf allen HDMI
        HDMI ARC
        Ja, auf HDMI 1
        HDMI 2.1-Funktionen
        • eARC auf HDMI 1
        • Unterstützt eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC für Philips Fernseher/SB
        • Externe Einstellung über die TV-Benutzeroberfläche

      • Unterstützte HDMI-Videofunktionen

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • EU-Energiekarte

        EPREL-Registrierungsnummern
        1437548
        Energieklasse für SDR
        E
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR
        85  kWh/1.000 h
        Energieklasse für HDR
        G
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR
        135  kWh/1.000 h
        Stromverbrauch (ausgeschaltet)
        n. v.
        Vernetzter Standby-Modus
        2,0  W
        Verwendete Panel-Technologie
        LED LCD

      • Leistung

        Netzstrom
        AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
        Standby-Stromverbrauch
        <0,3 W
        Energiesparfunktionen
        • Sleep-Timer
        • Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
        • Eco-Modus
        • Lichtsensor
        Stromverbrauch (ausgeschaltet)
        N/V

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Fernbedienung
        • 2 AAA-Batterien
        • Standfuß
        • Netzkabel
        • Kurzanleitung
        • Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen

      • Design

        Farbe des Fernsehers
        Mattschwarzer Rahmen
        Design des Standfußes
        Mattschwarze Stäbe

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        1.447,0  mm
        Gerätehöhe
        843,0  mm
        Gerätetiefe
        92,0  mm
        Produktgewicht
        17,8  kg
        Gerätebreite (inkl. Fuß)
        1447.0  mm
        Gerätehöhe (inkl. Fuß)
        864.0  mm
        Gerätetiefe (inkl. Fuß)
        290.0  mm
        Produktgewicht (inkl. Standfuß)
        18.0  kg
        Verpackungsbreite
        1600.0  mm
        Verpackungshöhe
        995.0  mm
        Verpackungstiefe
        170.0  mm
        Gewicht (inkl. Verpackung)
        22,6  kg
        Breite des Standfußes
        760.0  mm
        Höhe des Standfußes
        21.0  mm
        Tiefe des Standfußes
        290.0  mm
        Abstand zwischen 2 Stäben
        760.0  mm
        Höhe des Standfußes bis zur unteren Kante des Fernsehers
        21.0  mm
        Kompatible Wandhalterung
        400 x 300 mm

      • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
      • EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
      • Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
      • Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
      • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
      • Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
      • Rakuten TV ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Funktion mit Google Assistant ist in den Ländern verfügbar, in denen Google die Funktion eingeführt hat.
      • Mit der Fernbedienung ohne Mikrofon funktioniert Google Assistant über die mobile Google Home App oder über den Google Home Lautsprecher.
