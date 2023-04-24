Wofür auch immer Sie sich begeistern, dieser Smart TV findet es in kürzester Zeit. Ob alte Lieblingsfilme oder Neuerscheinungen – lehnen Sie sich zurück, während der Fernseher alle großen Streaming-Dienste für Sie durchsucht! Genießen Sie lebendige Bilder und beeindruckenden Sound.
Find it. Watch it. Love it.
4K TV
164 cm (65") Fernseher
Unterstützung gängiger HDR-Formate
Philips Smart TV
Ultrascharfes Bild. Lebendiges Fernseherlebnis.
Egal, was Sie sich ansehen, dieser 4K LED TV liefert Ihnen ein helles, gestochen scharfes Bild mit lebendigen Farben. Außerdem ist der Fernseher mit allen wichtigen HDR-Formaten kompatibel, sodass Sie beim Streamen von HDR-Inhalten mehr Details sehen – sogar in dunklen und hellen Bereichen.
Mit unserem neuen Smart TV finden Sie alles im Nu. Sie schauen gerne eine bestimmte Serie? Dann können Sie sie jetzt direkt vom Startbildschirm aus weiterschauen. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Neuem sind, können Sie Kategorien wie Action oder Drama durchsuchen und sich Vorschläge von den wichtigsten Streaming-Diensten ansehen – alles an einem Ort.
Flacher Fernseher. Bereit für die Zukunft.
Sie möchten einen Fernseher, der zu Ihrem Raum passt? Der nahezu rahmenlose Bildschirm dieses 4K Smart TV passt so gut wie in jede Inneneinrichtung. Die mattschwarzen Standfüße erwecken den Eindruck, als würde der Bildschirm über dem Fernsehschrank schweben. Unsere Verpackungen und Anleitungen sind aus recyceltem Karton und Papier.
Ideal für Gaming. VRR und geringe Eingangsverzögerung auf jeder Konsole.
Mit HDMI 2.1 können Sie das Beste aus Ihrer Konsole herausholen, mit schnellem Gameplay und flüssiger Grafik. Mit VRR-Unterstützung und automatischer Aktivierung der geringen Eingangsverzögerung beim Einschalten der Konsole.
Technische Daten
Bild/Anzeige
Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
65
Zoll
Bildschirmgröße diagonal (cm)
164
cm
Anzeige
4K Ultra HD LED
Auflösung des Displays
3.840 x 2.160
Native Aktualisierungsrate
60
Hz
Picture Engine
Pixel Precise Ultra HD
Bildoptimierung
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
HDR10+ kompatibel
Bildschirmeingangsauflösung
Aktualisierungsrate (Auflösung)
576p, 50 Hz
640 x 480, 60 Hz
720p, 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440, 60 Hz
3840 x 2160p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
Tuner/Empfang/Übertragung
Digitales Fernsehen
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Videowiedergabe
PAL
Secam
TV-Programmführer*
8-Tage-EPG
Signalstärkeanzeige
Ja
Videotext
1.000 Seiten Hypertext
HEVC-Unterstützung
Ja
Smart TV
Betriebssystem
Smart TV mit verbessertem Betriebssystem
Smart TV-Funktionen
Benutzerinteraktion
SimplyShare
Bildschirmspiegelung
Interactive TV
HbbTV
SmartTV-Apps*
YouTube
Philips Shop
Amazon Prime Video
Netflix
Sprachassistent*
Works with Alexa
Funktioniert mit Google Home
Multimedia-Anwendungen
Videowiedergabeformate
Dateien: AVI, MKV
H.264/MPEG-4 (AVC)
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Musikwiedergabeformate
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 bis v9.2)
WMA-PRO (v9 und v10)
FLAC
Unterstützte Untertitelformate
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Bildwiedergabeformate
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Verarbeitung
Verarbeitungsleistung
Dual Core
Ton
Ausgangsleistung (RMS)
16 W
Lautsprecherkonfiguration
2 x 8 W Full-Range-Lautsprecher
Codec
Dolby Digital MS12 V2.5
Verbesserung der Soundqualität
KI-Sound
Clear Dialogue
Dolby-Bassverstärkung
Dolby-Lautstärkeregler
NIGHT MODE (Nachtbetrieb)
KI-Equalizer
Konnektivität
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Funktionen
4K
Audio-Rückkanal
EasyLink (HDMI-CEC)
Weiterleitung der Fernbedienungssignale
System-Audiosteuerung
System Standby-Modus
System-Start
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Kabellose Verbindung
WiFi 802.11n, 2 x 2,Singleband
Weitere Anschlüsse
Common Interface Plus (CI+)
Service-Anschluss
Satellitenanschluss
HDCP 2.3
Ja, auf allen HDMI
HDMI ARC
Ja, auf HDMI 1
HDMI 2.1-Funktionen
eARC auf HDMI 1
Unterstützt eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0
HDMI-CEC für Philips Fernseher/SB
Externe Einstellung über die TV-Benutzeroberfläche
Unterstützte HDMI-Videofunktionen
HDR
HDR10
HLG
EU-Energiekarte
EPREL-Registrierungsnummern
1437548
Energieklasse für SDR
E
Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR
85
kWh/1.000 h
Energieklasse für HDR
G
Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR
135
kWh/1.000 h
Stromverbrauch (ausgeschaltet)
n. v.
Vernetzter Standby-Modus
2,0
W
Verwendete Panel-Technologie
LED LCD
Leistung
Netzstrom
AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
Standby-Stromverbrauch
<0,3 W
Energiesparfunktionen
Sleep-Timer
Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
Eco-Modus
Lichtsensor
Stromverbrauch (ausgeschaltet)
N/V
Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung
2 AAA-Batterien
Standfuß
Netzkabel
Kurzanleitung
Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
Design
Farbe des Fernsehers
Mattschwarzer Rahmen
Design des Standfußes
Mattschwarze Stäbe
Abmessungen
Gerätebreite
1.447,0
mm
Gerätehöhe
843,0
mm
Gerätetiefe
92,0
mm
Produktgewicht
17,8
kg
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1447.0
mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
864.0
mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
290.0
mm
Produktgewicht (inkl. Standfuß)
18.0
kg
Verpackungsbreite
1600.0
mm
Verpackungshöhe
995.0
mm
Verpackungstiefe
170.0
mm
Gewicht (inkl. Verpackung)
22,6
kg
Breite des Standfußes
760.0
mm
Höhe des Standfußes
21.0
mm
Tiefe des Standfußes
290.0
mm
Abstand zwischen 2 Stäben
760.0
mm
Höhe des Standfußes bis zur unteren Kante des Fernsehers
21.0
mm
Kompatible Wandhalterung
400 x 300 mm
Was ist in der Verpackung?
Weitere enthaltene Artikel
Fernbedienung
2 AAA-Batterien
Standfuß
Netzkabel
Kurzanleitung
Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
Rakuten TV ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
Funktion mit Google Assistant ist in den Ländern verfügbar, in denen Google die Funktion eingeführt hat.
Mit der Fernbedienung ohne Mikrofon funktioniert Google Assistant über die mobile Google Home App oder über den Google Home Lautsprecher.
Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität