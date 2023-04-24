Termes recherchés

FR
DE
0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Trouvez-le. Regardez-le. Prenez du plaisir. Trouvez-le. Regardez-le. Prenez du plaisir. Trouvez-le. Regardez-le. Prenez du plaisir.
      Energy Label Europe E here
      Pour en savoir plus, téléchargez here (PDF 205.0KB)

      LED Téléviseur 4K

      65PUS7008/12

      Trouvez-le. Regardez-le. Prenez du plaisir.

      Ce téléviseur Smart TV trouvera ce que vous recherchez en un rien de temps, quels que soient vos goûts, des grands classiques aux nouveautés. Installez-vous confortablement pendant que le téléviseur explore tous les principaux services de streaming pour vous ! Vous bénéficierez d'une image saisissante et d'un son immersif.

      Voir tous les avantages

      Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

      LED Téléviseur 4K

      Produits similaires

      Afficher tous les 4K Ultra HD

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      LED
      - {discount-value}

      LED

      Téléviseur 4K

      total

      recurring payment

      Trouvez-le. Regardez-le. Prenez du plaisir.

      Téléviseur 4K

      • Téléviseur 164 cm (65")
      • Prend en charge les formats HDR
      • Philips Smart TV
      Une image nette et éclatante.

      Une image nette et éclatante.

      Quel que soit le contenu, ce téléviseur LED 4K affiche une image lumineuse et ultra-nette aux couleurs vives. Il est compatible avec les principaux formats HDR. Vous verrez donc plus de détails, même dans les zones sombres et claires, sur des contenus HDR en streaming.

      Un téléviseur exceptionnel. Une simplicité totale. Philips Smart TV.

      Un téléviseur exceptionnel. Une simplicité totale. Philips Smart TV.

      Trouvez rapidement ce que vous cherchez grâce à notre nouveau téléviseur Smart TV. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d'accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories (action ou drame, par exemple) pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.

      Téléviseur fin. Conçu pour l'avenir.

      Téléviseur fin. Conçu pour l'avenir.

      Vous recherchez un téléviseur adapté à votre pièce ? L'écran pratiquement sans cadre de ce téléviseur 4K Smart TV convient à n'importe quel intérieur ou presque. Les pieds fins d'un noir mat donnent l'impression que l'écran flotte dans les airs. L'emballage et les inserts sont fabriqués avec du papier et du carton recyclés.

      Idéal pour le gaming. VRR et faible latence sur n'importe quelle console.

      Idéal pour le gaming. VRR et faible latence sur n'importe quelle console.

      Profitez pleinement de votre console avec la technologie HDMI 2.1, pour un gameplay rapide et des graphismes fluides. La technologie VRR est prise en charge, et le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console.

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (pouces)
        65  pouces
        Diagonale de l'écran (cm)
        164  cm
        Écran
        LED 4K Ultra HD
        Résolution d'écran
        3840 x 2160
        Fréquence de rafraîchissement natif
        60  Hz
        Processeur d'images
        Pixel Precise Ultra HD
        Amélioration de l'image
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Compatible HDR10+

      • Résolution d'entrée de l'écran

        Résolution - fréquence de rafraîchissement
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 - 60 Hz
        • 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Lecture vidéo
        • PAL
        • SECAM
        Guide des programmes de télévision*
        Guide électronique de programmes 8 j.
        Indication de l'intensité du signal
        Oui
        Télétexte
        Hypertexte 1 000 pages
        Compatible HEVC
        Oui

      • Smart TV

        Système d'exploitation
        Téléviseur Smart TV avec système d’exploitation amélioré

      • Fonctions de Smart TV

        Interaction utilisateur
        • SimplyShare
        • Mode miroir
        Télévision interactive
        HbbTV
        Applications Smart TV*
        • YouTube
        • Boutique Philips
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Assistant vocal*
        • Fonctionne avec Alexa
        • Fonctionne avec Google Home

      • Applications multimédias

        Formats de lecture de vidéos
        • Conteneurs : AVI, MKV
        • H.264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formats de lecture de musique
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 à v9.2)
        • WMA-PRO (v9 et v10)
        • FLAC
        Prise en charge des formats de sous-titres
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formats de lecture de photos
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Traitement en cours

        Puissance processeur
        Dual Core

      • Niveau sonore

        Puissance de sortie (RMS)
        16 W
        Configuration des haut-parleurs
        2 haut-parleurs à gamme étendue 8 W
        Codec
        Dolby Digital MS12 V2.5
        Amélioration du son
        • Son I. A.
        • Dialogues clairs
        • Amélioration des basses Dolby
        • Ajusteur de volume Dolby
        • Mode nuit
        • EQ IA

      • Connectivité

        Nombre de connexions HDMI
        3
        Fonctionnalités HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Intercommunication de la télécommande
        • Contrôle audio du système
        • Mise en veille du système
        • Lecture 1 pression
        Nombre de ports USB
        2
        Connexion sans fil
        Wi-Fi 802.11 n, 2 x 2, bande simple
        Autres connexions
        • CI+ (Common Interface Plus)
        • Connecteur de service
        • Connecteur satellite
        HDCP 2.3
        Oui sur tous les connecteurs HDMI
        HDMI ARC
        Oui, sur HDMI1
        Fonctionnalités HDMI 2.1
        • eARC sur HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM pris en charge
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips
        • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur

      • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Carte énergie UE

        Numéros d'enregistrement EPREL
        1437548
        Classe énergétique pour SDR
        E
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
        85  kWh/1 000 h
        Classe énergétique pour HDR
        G
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
        135  kWh/1 000 h
        Consommation du téléviseur éteint
        S.O.
        Mode veille en réseau
        2,0  W
        Technologie de dalle utilisée
        LED LCD

      • Alimentation

        Puissance électrique
        220-240 V CA, 50/60 Hz
        Consommation en veille
        <0,3 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        • Minuterie de mise hors tension automatique
        • Image Muet (pour la radio)
        • Mode Eco
        • Capteur de luminosité
        Consommation du téléviseur éteint
        N/A

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Télécommande
        • 2 piles AAA
        • Support de table
        • Cordon d'alimentation
        • Guide de démarrage rapide
        • Brochure légale et de sécurité

      • Design

        Couleurs du téléviseur
        Cadre noir mat
        Design du pied
        Pieds noir mat

      • Dimensions

        Largeur de l'appareil
        1 447,0  millimètre
        Hauteur de l'appareil
        843,0  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        92,0  millimètre
        Poids du produit
        17,8  kg
        Largeur appareil (support inclus)
        1447.0  millimètre
        Hauteur appareil (support inclus)
        864.0  millimètre
        Profondeur appareil (support inclus)
        290.0  millimètre
        Poids du produit (support compris)
        18.0  kg
        Largeur de la boîte
        1600.0  millimètre
        Hauteur de la boîte
        995.0  millimètre
        Profondeur de la boîte
        170.0  millimètre
        Poids (emballage compris)
        22,6  kg
        Largeur du pied
        760.0  millimètre
        Hauteur du pied
        21.0  millimètre
        Longueur du pied
        290.0  millimètre
        Distance entre 2 pieds
        760.0  millimètre
        Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur
        21.0  millimètre
        Compatible avec un montage mural
        400 x 300 mm

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Télécommande
      • 2 piles AAA
      • Support de table
      • Cordon d'alimentation
      • Guide de démarrage rapide
      • Brochure légale et de sécurité
      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
      • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
      • Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
      • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
      • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
      • Rakuten TV est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • La mention « Fonctionne avec l'Assistant Google » est valable dans les pays où Google a introduit cette fonction.
      • Télécommande sans micro, Assistant Google disponible via l'application Google Home ou une enceinte Google Home.
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.