Hochwertiges Design. Vom Standfuß bis zur Fernbedienung.

Jeder Zentimeter dieses Fernsehers sieht hochwertig aus und fühlt sich auch so an – vom ultradünnen Metallrahmen bis zur Fernbedienung mit weichem, strukturierten Leder auf der Rückseite und hinterleuchteten Tasten. Oder die je nach bevorzugtem Farbton wechselbaren Standfüße aus Metall, die Sie in beide Richtungen an den Fernseher anpassen können.