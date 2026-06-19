ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
  • Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert

Xenon LongerLifeXenon-Garantie

85415SYS1

3.8
| (257) Bewertungen
Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
Philips LongerLife Xenon Lampen verfügen automatisch über eine 4-jährige Garantie. Registrieren Sie einfach Ihren Kauf online, und verlängern Sie so Ihre Garantie kostenlos um zusätzliche 3 Jahre. So sind Sie in den nächsten 7 Jahren mit einem sicheren Gefühl unterwegs.
Alle Vorteile anzeigen

Verlängern Sie Ihre 4-jährige Garantie in 3 einfachen Schritten auf 7 Jahre

Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert

  • Lampentyp: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Anzahl der Lampen: 1

Xenon LongerLife Lampen verfügen über eine kostenlose Garantie von 4 Jahren.

Xenon LongerLife Lampen verfügen über eine kostenlose Garantie von 4 Jahren.

Philips LongerLife Xenon-Lampen bieten hohe Qualität und Sicherheit. Ab Kaufdatum erhalten Sie automatisch eine Garantie von 4 Jahren kostenlos.

Registrieren Sie sich einfach online zur Verlängerung Ihrer Garantie

Registrieren Sie sich einfach online zur Verlängerung Ihrer Garantie

Xenon LongerLife Lampen haben eine längere Lebensdauer als jede andere Philips Xenon-Lampe. Um Ihnen absolute Sicherheit zu bieten, können Sie eine zusätzliche Garantie von 3 Jahren kostenlos erhalten. Registrieren Sie sich einfach unter https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty, und befolgen Sie 3 einfache Schritte: 1. Überprüfen Sie zuerst anhand des Aufklebers mit Echtheitsbescheinigung auf der Produktverpackung, dass Sie ein Philips Original-Produkt gekauft haben. 2. Geben Sie dann online Ihre Daten ein, und stellen Sie einen Kaufbeleg bereit. 3. Drucken Sie zu guter Letzt Ihre 7-Jahres-Garantie zur Aufbewahrung aus.

Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

257

Bewertungen

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

16/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Nicht mehr wegzudenken

Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis

Vorteile

Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.