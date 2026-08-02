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Xenon LongerLifeGarantie Xenon

85415SYS1

3.8
| (257) Avis
Nous avons votre sécurité à cœur
Les lampes Philips LongerLife Xenon sont garanties automatiquement pendant 4 ans. Il vous suffit d'enregistrer votre achat en ligne pour bénéficier d'une garantie de 3 ans supplémentaires gratuitement, pour 7 ans de tranquillité.
Voir tous les avantages

Étendez votre garantie 4 ans à 7 en 3 étapes simples

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  • Type de lampe : D1S

  • 85 V, 35 W

  • Nombre de lampes : 1

Les lampes Xenon LongerLife bénéficient d'une garantie gratuite de 4 ans.

Les lampes Xenon LongerLife bénéficient d'une garantie gratuite de 4 ans.

Les lampes Philips Xenon LongerLife vous offrent un niveau élevé de qualité et de sécurité. Vous bénéficiez automatiquement d'une garantie gratuite de 4 ans à compter de la date d'achat.

Il vous suffit d'enregistrer votre produit en ligne pour étendre votre garantie

Il vous suffit d'enregistrer votre produit en ligne pour étendre votre garantie

Les lampes Xenon LongerLife bénéficient d'une durée de vie plus longue que n'importe quelle autre lampe au xénon Philips. Pour une tranquillité d'esprit absolue, vous pouvez prolonger votre garantie de 3 ans gratuitement. Il vous suffit de vous rendre sur la page https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty et de suivre 3 étapes simples : 1. Pour commencer, vérifiez que vous avez bien acheté un produit Philips véritable en contrôlant la présence sur l'emballage du produit de l'autocollant certifiant son authenticité. 2. Ensuite, renseignez vos données en ligne et fournissez une preuve d'achat. 3. Enfin, imprimez votre certificat de garantie de 7 ans et conservez-le.

Les ampoules de phare Philips sont fabriquées dans un verre de quartz de haute qualité

Les ampoules de phare Philips sont fabriquées dans un verre de quartz de haute qualité

Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les lampes en verre de quartz de Philips sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les lampes en verre de quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

257

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

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