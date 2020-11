Philips est l'inventeur de la technologie Xenon HID

Les lampes Xenon HID (High Intensity Discharge) produisent deux fois plus de lumière, pour une conduite plus sûre, quelles que soient les conditions. La lumière blanche puissante produite par les lampes Xenon HID est comparable à la lumière du jour. Des études ont démontré que l'éclairage automobile xénon aidait les conducteurs à se concentrer sur la route et à distinguer les obstacles et les panneaux routiers bien plus rapidement qu'avec des lampes ordinaires.