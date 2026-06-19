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  • Schnellere Reinigung und ein kompaktes, elegantes Design
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PureProtect Mini 900 SeriesIntelligenter Luftreiniger

AC0950/10

Schnellere Reinigung und ein kompaktes, elegantes Design
Unser kompakter Luftreiniger sorgt für saubere, sichere Luft zu Hause. Er entfernt 99,97 % der Allergene und Schadstoffe in Minuten und verbraucht dabei nur wenig Energie. Dank seines eleganten Designs und den intelligenten Bedienelementen fügt er sich nahtlos in dein Zuhause und deinen Lebensstil ein.
Alle Vorteile anzeigen

Erfasst effizient Allergene und Schadstoffe

Schnellere Reinigung und ein kompaktes, elegantes Design

  • Reinigt Räume von bis zu 65 m²

  • 250 m³/h Luftreinigungskapazität (CADR)

  • HEPA- und Aktivkohlefilter

  • Intelligenter PM2,5-Sensor

Beseitigt Schadstoffe in weniger als 12 Minuten

Beseitigt Schadstoffe in weniger als 12 Minuten

Schnellere Reinigung in einem kompakten, eleganten Design (1). Dank der hohen Filterleistung von 250 m³/h (CADR) eignet sich das Gerät für Räume von bis zu 65 m³ (2). Ein 20 m² großer Raum wird in weniger als 12 Minuten gereinigt (3).

3-Schichten-HEPA-Filtersystem erfasst 99,97 % der kleinsten Partikel

3-Schichten-HEPA-Filtersystem erfasst 99,97 % der kleinsten Partikel

Die 3-Schichten-Filterung mit Vor-, NanoProtect HEPA- und Aktivkohlefilter erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (4) – kleiner als das kleinste bekannte Virus!

Besonders leise und keine Störung durch Beleuchtung

Besonders leise und keine Störung durch Beleuchtung

Mit unserem innovativen Luftreiniger kannst du ruhig schlafen. Im Ruhemodus ist er mit einem Geräuschpegel von nur 20,5 dB (5) flüsterleise. Außerdem wird die Beleuchtungsintensität der Digitalanzeige gedimmt, sodass Störungen durch Beleuchtung auf ein Minimum reduziert werden.

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) CADR im Vergleich zum Vorgängermodell Philips AC0850

  2. (2) CADR getestet gemäß GB/T 18801-2022. Geeigneter Reinigungsbereich nach Standard NRCC-54013 berechnet.

  3. (3) Berechnet: Raum mit 48 m³, CADR: 250 m³/h

  4. (4) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm, IUTA

  5. (5) Schalldruck, IEC 60704, bei 1,5 m.

  6. (6) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet mit Hausstaubmilben, Birkenpollen und Katzenallergenen gemäß SOP 350.003 des österreichischen Forschungsinstituts für Chemie und Technik

  7. (7) Allergische Rhinitis und ihre Auswirkungen auf Asthma (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, ARIA) 2008, Autor J. Bousquet und ca. 50 weitere, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  8. (8) Mikrobenreduktionstest durch GMT-Labor mit Influenza (H1N1) in einer 30 m³ großen Testkammer, Turbomodus für 1 Std.

  9. (9) Getestet gemäß GB 21551.3-2010 mit S. albus, 30-m³-Kammer, Turbomodus für 1 Std., unabhängiges Testlabor

  10. (10) Mikrobenreduktionstest in einem unabhängigen Labor mit Gerät im Turbomodus für 1 Std. in einer Testkammer, die mit Aerosolen von HCoV-229E kontaminiert war. Obwohl die beiden Viren miteinander verwandt sind, handelt es sich bei HCoV-229E nicht um SARS-CoV-2, das COVID-19 verursacht.

  11. (11) Externer Labortest nach GB/T 18801-2022 mit TVOC, Toluol und NO₂: 30 m³ Raum, Turbomodus für 2 Std.

  12. (12) Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.