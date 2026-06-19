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  • Originalfilter für Luftreiniger PureProtect Mini 900
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PureProtect Mini 900 SeriesHEPA NanoProtect Filter

FY0910/30

Originalfilter für Luftreiniger PureProtect Mini 900
Originalersatzfilter für Ihren Luftreiniger: 3-in-1, bestehend aus HEPA NanoProtect, Aktivkohle und Vorfilter zum Schutz vor Verschmutzung, Pollen, Staub, Hautschuppen von Haustieren und Viren.
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Kompatible Produkte
PureProtect Mini 900 Series

PureProtect Mini 900 Series
Intelligenter Luftreiniger

AC0950/10

PureProtect Mini 900 Series

PureProtect Mini 900 Series
Intelligenter Luftreiniger

AC0951/13

Erfasst effektiv 99,97 % der Nanopartikel (1)

Originalfilter für Luftreiniger PureProtect Mini 900

  • Kompatibel mit 900 und 800 Series

  • Bis zu 1 Jahr verwendbar

  • Im Lieferumfang: 1 Filter

  • Original Philips Filter

Kompatibel mit den Luftreinigern 900 und 800 Series

Kompatibel mit den Luftreinigern 900 und 800 Series

Ersatzfilter für Philips Luftreiniger 900 und 800 Series: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.

Langlebiger Filter für bis zu 1 Jahr

Langlebiger Filter für bis zu 1 Jahr

Die Filter gewährleisten eine optimale Filterleistung für bis zu 1 Jahr (2) und reduzieren so Aufwand und Kosten. Saugen Sie den Vorfilter regelmäßig ab, um die Filterleistung zu verbessern.

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Der Originalfilter von Philips wurde speziell für Ihr Gerät entwickelt. Für optimale Leistung sollten Sie immer den Philips Originalfilter verwenden.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm, IUTA.

  2. (2) Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.