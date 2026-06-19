PureProtect Mini 900 Series

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FY0910/30
Kompatibel mit 900 und 800 Series
Bis zu 1 Jahr verwendbar
Im Lieferumfang: 1 Filter
Original Philips Filter
Ersatzfilter für Philips Luftreiniger 900 und 800 Series: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.
Die Filter gewährleisten eine optimale Filterleistung für bis zu 1 Jahr (2) und reduzieren so Aufwand und Kosten. Saugen Sie den Vorfilter regelmäßig ab, um die Filterleistung zu verbessern.
Der Originalfilter von Philips wurde speziell für Ihr Gerät entwickelt. Für optimale Leistung sollten Sie immer den Philips Originalfilter verwenden.
Bewertungen
(1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm, IUTA.
(2) Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.