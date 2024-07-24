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AC3421/13
Natürliche und hygienische Luftbefeuchtung
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Intelligenter 2-in-1-Luftreiniger und -befeuchter
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Der Luftstrom des Geräts erreicht alle Ecken des Raums mit einer Luftreinigungskapazität (CADR) von 300 m³/h. Es eignet sich für große Räume bis zu 78 m³ (1) und kann einen 20 m² großen Raum in weniger als 10 Minuten (2) reinigen.
Die 3-Schichten-Filterung mit Vorfilter, NanoProtect HEPA und Aktivkohle erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (3) – kleiner als das kleinste bekannte Virus!
Behandele Symptome trockener Luft wie trockene Haut, rissige Lippen sowie Reizungen von Nase und Rachen mit einer schnellen Befeuchtung von bis zu 650 ml/h (4). Die Luftfeuchtigkeit wird erkannt und automatisch an deine gewünschte Einstellung angepasst.
Keine Technologie setzt saubereren Wasserdampf frei als NanoCloud. Sein ultrafeiner Sprühnebel ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen und Bakterien oder Rückstände können nur äußerst schwierig daran haften. Befeuchte die Luft mit bis zu 99,9 % weniger Bakterien als mit herkömmlichen Luftbefeuchtern mit Schallwellen-Technologie. Sichere Verwendung mit Leitungswasser (5).
Entfernt 99,9 % der in der Luft befindlichen Viren und Bakterien. Unabhängig getestet zur Eliminierung von H1N1-Influenzavirus (6), Staphylococcus-Bakterien (7) und 99,97 % von SARS-CoV-2, das COVID-19 verursacht (8).
Mit unserem innovativen Luftreiniger kannst du ruhig schlafen. Im Ruhemodus ist er mit einem Geräuschpegel von nur 16,5 dB (9) flüsterleise. Außerdem wird die Beleuchtungsintensität der Digitalanzeige gedimmt, sodass Störungen durch Beleuchtung auf ein Minimum reduziert werden.
Genieße sauberere Luft bei gleichzeitig niedrigen Energiekosten. Bei maximaler Leistung verbraucht der Luftreiniger nur 43 W, weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne.
Die AeraSense Technologie scannt die Luft 1.000-mal pro Sekunde, um Schadstoffe zu erkennen, und wählt auf intelligente Weise die beste Einstellung aus. Sie zeigt die Luftqualität in Echtzeit (PM2,5) sowie die Luftfeuchtigkeit an.
Kopple den Luftreiniger mit der Air+ App, um die Innen- und Außenluftqualität zu überwachen, eine Fernbedienung zu verwenden und Sprachbefehle über Google und Alexa zu nutzen. Wähle in der App den Auto+-Modus für KI-Technologie aus, die sich an deine Routine anpasst und gleichzeitig den Lärm- und Energieverbrauch minimiert.
Die Aktivkohleschicht fängt Gerüche ein und entfernt mehr als 90 % der gasförmigen Schadstoffe, die die Raumluft beeinträchtigen (10): NO₂ aus industrieller und verkehrsbedingter Umweltverschmutzung, Toluol oder VOC aus Fassadenfarben, Waschmitteln und Möbeln. Sicher und effizient: keine Ionen, Chemikalien oder Ozonemissionen.
Atme völlig entspannt, ohne dich um häufiges Nachfüllen kümmern zu müssen. Dank des großen Wasserbehälters von 3,2 l sind bis zu 15 Stunden ununterbrochener Betrieb möglich.
Originalfilter gewährleisten eine optimale Leistung für bis zu 1 Jahr (11) und reduzieren Aufwand und Kosten. Der Luftreiniger berechnet die Filterlebensdauer und benachrichtigt dich, wenn ein Austausch erforderlich ist.
Stelle ein gründliches Luftreinigungsprogramm für das Schlafzimmer ein, bevor die Kinder ins Bett gehen. Dann aktiviert sich der leise Schlafmodus und ein Nachtlicht schaltet sich ein. Kinder fühlen sich sicher, und Eltern können ruhig schlafen.
Allgemeine Daten
Technische Daten
Leistung
Bedienkomfort
Sicherheitsfunktion
Gewicht und Abmessungen
Energieeffizienz
Wartung
Kompatibilität
Ursprungsland
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