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      PureProtect Water série 3400 Purificateur et humidificateur 2-en-1 intelligent

      AC3421/13

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Un air pur à l'humidité idéale en quelques minutes

      Luttez contre les polluants et l'air sec avec notre appareil 2-en-1, pour un air intérieur pur, sain et au niveau d'humidité de votre choix. Cet appareil élégant se commande depuis une application intelligente pour assurer une humidification hygiénique. Ainsi, il est idéal pour les chambres de bébé et les personnes aux voies respiratoires sensibles.

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      PureProtect Water série 3400 Purificateur et humidificateur 2-en-1 intelligent

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      PureProtect Water série 3400
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      PureProtect Water série 3400

      Purificateur et humidificateur 2-en-1 intelligent

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      Un air pur à l'humidité idéale en quelques minutes

      Humidifie l'air de manière naturelle et hygiénique

      • Purifie les pièces jusqu'à 78 m²
      • Filtre HEPA et charbon actif
      • Humidification de 650 ml/h
      • Réservoir d'eau de 3,2 l
      Purification efficace des pièces jusqu'à 78 m²

      Purification efficace des pièces jusqu'à 78 m²

      Le flux d'air de l'appareil atteint chaque recoin de la pièce, avec un débit de purification d'air (CADR) de 300 m³/h. Ainsi, il convient parfaitement aux grandes pièces pouvant atteindre 78 m² (1) et peut purifier un espace de 20 m² en moins de 10 minutes (2).

      La filtration HEPA à 3 couches piège 99,97 % des particules les plus fines.

      La filtration HEPA à 3 couches piège 99,97 % des particules les plus fines.

      Le système de filtration à 3 couches avec préfiltre, HEPA NanoProtect et charbon actif piège 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (3), soit moins que le plus petit virus connu !

      Humidification automatique jusqu'à 650 ml/h

      Humidification automatique jusqu'à 650 ml/h

      Luttez contre les symptômes associés à un air sec, tels que la peau sèche, les lèvres gercées, ou encore les irritations du nez et de la gorge, avec une humidification rapide atteignant 650 ml/h (4). Le taux d'humidité est détecté et automatiquement ajusté en fonction de vos préférences.

      Une humidification hygiénique avec la technologie NanoCloud

      Une humidification hygiénique avec la technologie NanoCloud

      Aucune technologie ne permet d'obtenir une vapeur d'eau plus pure que la technologie NanoCloud. Sa brume ultra-fine est invisible à l'œil nu et il est extrêmement difficile pour les bactéries et les résidus de s'y fixer. Ainsi, elle humidifie l'air en libérant jusqu'à 99,9 % de bactéries en moins que les humidificateurs à ultrasons standard et peut être utilisée en toute sécurité avec de l'eau du robinet (5).

      Réduit efficacement les virus tels que le H1N1 (grippe) de l'air

      Réduit efficacement les virus tels que le H1N1 (grippe) de l'air

      Élimine 99,9 % des virus et bactéries présents dans l'air. D'après des tests indépendants, cette technologie élimine le virus de la grippe H1N1 (6), la bactérie Staphylococcus (7), ainsi que 99,97% du SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19 (8).

      Mode Veille pour un fonctionnement ultra-silencieux

      Mode Veille pour un fonctionnement ultra-silencieux

      Profitez d'un sommeil paisible grâce à notre purificateur innovant. En mode Veille, il ne dépasse pas 16,5 dB (9), un volume plus faible qu'un murmure. De plus, la lumière de l'afficheur numérique est réduite, ce qui limite les nuisances lumineuses.

      Consomme moins qu'une ampoule

      Consomme moins qu'une ampoule

      Respirez un air plus sain en minimisant votre facture d'électricité. À puissance maximale, le purificateur d'air consomme seulement 43 W, soit moins qu'une ampoule traditionnelle.

      Capte la qualité de l'air intérieur et s'y adapte intelligemment

      Capte la qualité de l'air intérieur et s'y adapte intelligemment

      La technologie AeraSense analyse l'air 1 000 fois par seconde pour détecter les polluants nocifs et sélectionne intelligemment le meilleur paramètre. En outre, l'appareil affiche en temps réel la qualité de l'air (PM2.5) et le taux d'humidité.

      Contrôlez votre purificateur depuis partout avec l'application Philips Air+

      Contrôlez votre purificateur depuis partout avec l'application Philips Air+

      Appairez votre purificateur d'air à l'application Air+ pour surveiller la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur, contrôler à distance l'appareil et utiliser des commandes vocales via Google et Alexa. Sélectionnez le mode Auto+ dans l'application pour que la technologie d'intelligence artificielle s'adapte à vos habitudes tout en réduisant le bruit ainsi que la consommation d'énergie.

      Piège les odeurs et les polluants gazeux

      Piège les odeurs et les polluants gazeux

      La couche de charbon actif piège les odeurs et élimine plus de 90 % des polluants gazeux qui nuisent à la qualité de l'air intérieur (10) : le NO₂ émis par la pollution industrielle et routière, le toluène ou encore les COV provenant des peintures, détergents et meubles dans la maison. Efficace et sans danger : aucune émission d'ions, de produits chimiques ou d'ozone.

      Réservoir d'eau de 3,2 l pour jusqu'à 15 h d'humidification continue

      Réservoir d'eau de 3,2 l pour jusqu'à 15 h d'humidification continue

      Respirez confortablement sans avoir à recharger sans arrêt votre appareil, grâce à son grand réservoir d'eau de 3,2 l permettant jusqu'à 15 heures d'utilisation continue.

      Filtre à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

      Filtre à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

      Les filtre d'origine maintiennent des performances optimales jusqu'à 1 an (11), afin de limiter les tracas et les dépenses. Le purificateur calcule la durée de vie du filtre et vous alerte lorsqu'il est temps de le remplacer.

      Créez un environnement de sommeil sain et apaisant avec une veilleuse

      Créez un environnement de sommeil sain et apaisant avec une veilleuse

      Programmez une purification d'air complète pour la chambre avant le coucher des enfants. Ensuite, le mode Veille silencieux s'active et une veilleuse s'allume. Les enfants se sentent rassurés, et les parents peuvent dormir paisiblement.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Purificateur et humidificateur d'air 2-en-1
        Technologie
        HEPA NanoProtect, humidification par évaporation
        Couleur
        Gris foncé
        Matériau principal
        Plastique
        Matériau secondaire
        Plastique recyclé (~30 %)
        Connectivité Internet
        Oui
        Portée Wi-Fi
        2,4 GHz
        Commande vocale
        Oui (Google, Alexa)
        Capacité du réservoir d'eau
        3,2 l

      • Caractéristiques techniques

        Puissance maximale
        43 W
        Capteurs de qualité de l'air
        PM2.5, température, humidité
        Niveau sonore min.
        16,5 dB (A)
        Niveau sonore max.
        51 dB (A)

      • Performances

        CADR (débit d'air pur) (particule, GB/T)
        300 m³/h
        Couches de filtre
        Filtres HEPA et charbon actif, préfiltre
        Filtration des particules
        99,97 % à 0,003 micron
        Vitesse d'humidification
        650 ml/h
        Taille de pièce maximale
        78 m²

      • Utilisation

        Longueur du cordon
        1,8 m
        Programmateur
        Oui (dans l'application)
        Mode Automatique
        Oui
        Mode Veille
        Oui
        Vitesses
        Oui (5 niveaux)
        Veilleuse d'appoint
        Oui
        Informations sur la qualité de l'air
        Anneau de couleur, numérique
        Interface
        Numérique (tactile)
        Remplacement recommandé pour le filtre
        1 an / 6 mois
        Alerte de réservoir d'eau vide
        Oui

      • Fonction de sécurité

        Verrouillage enfant
        Oui

      • Poids et dimensions

        Hauteur du produit
        52 cm
        Poids du produit
        6,5 kg
        Largeur du produit
        28,5 cm
        Longueur du produit
        28,5 cm
        Longueur de l'emballage
        34,5 cm
        Largeur de l'emballage
        34,5 cm
        Hauteur de l'emballage
        56,3 cm
        Poids de l'emballage
        8,1 kg

      • Faible consommation

        Consommation en veille
        < 2 W
        Tension
        100-240 V
        Fréquence
        50/60 Hz

      • Entretien

        Garantie
        2 ans

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        Filtre HEPA 3-en-1
        Accessoires inclus 2
        Filtre d'humidification
        Accessoires associés 1
        FY3400
        Accessoires associés 2
        FY3401

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      Badge-D2C

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      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
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      • (1) CADR testé conformément à la norme GB/T18801-2022. Superficie de purification adaptée calculée conformément à la norme NRCC-54013.
      • (2) Calcul : pièce de 48 m³, CADR de 300 m³/h.
      • (3) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN71460, IUTA.
      • (4) Test réalisé par CVC conformément à la norme GB/T 23332-2018. Température initiale de 23±2 °C et humidité relative de 30±2 %.
      • (5) Par rapport aux humidificateurs à ultrasons standard sans technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant.
      • (6) Test de taux de réduction microbienne réalisé par Airmid Healthgroup Ltd. avec le virus de la grippe (H1N1) dans une chambre de test de 28,5 m³, en mode Turbo pendant 30-40 minutes.
      • (7) Test réalisé conformément à la norme GB21551.3-2010 avec S. Albus, dans une chambre de 30 m³, 1 h, mode Turbo, laboratoire tiers.
      • (8) Test de taux de réduction microbienne réalisé par Antimikrop avec le SARS-CoV-2 dans une chambre de test de 30 m³, en mode Turbo pendant 1 h.
      • (9) Pression acoustique, IEC 60704, à 1,5 m.
      • (10) Test réalisé par un laboratoire externe conformément à la norme GB/T 18801-2022 sur les COV, le toluène et le NO₂ dans une pièce de 30 m³ avec le mode Turbo pendant 2 h.
      • (11) La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.
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