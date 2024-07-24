Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient aucun élément.
AC3421/13
Un air pur à l'humidité idéale en quelques minutes
Luttez contre les polluants et l'air sec avec notre appareil 2-en-1, pour un air intérieur pur, sain et au niveau d'humidité de votre choix. Cet appareil élégant se commande depuis une application intelligente pour assurer une humidification hygiénique. Ainsi, il est idéal pour les chambres de bébé et les personnes aux voies respiratoires sensibles.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Purificateur et humidificateur 2-en-1 intelligent
total
recurring payment
Le flux d'air de l'appareil atteint chaque recoin de la pièce, avec un débit de purification d'air (CADR) de 300 m³/h. Ainsi, il convient parfaitement aux grandes pièces pouvant atteindre 78 m² (1) et peut purifier un espace de 20 m² en moins de 10 minutes (2).
Le système de filtration à 3 couches avec préfiltre, HEPA NanoProtect et charbon actif piège 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (3), soit moins que le plus petit virus connu !
Luttez contre les symptômes associés à un air sec, tels que la peau sèche, les lèvres gercées, ou encore les irritations du nez et de la gorge, avec une humidification rapide atteignant 650 ml/h (4). Le taux d'humidité est détecté et automatiquement ajusté en fonction de vos préférences.
Aucune technologie ne permet d'obtenir une vapeur d'eau plus pure que la technologie NanoCloud. Sa brume ultra-fine est invisible à l'œil nu et il est extrêmement difficile pour les bactéries et les résidus de s'y fixer. Ainsi, elle humidifie l'air en libérant jusqu'à 99,9 % de bactéries en moins que les humidificateurs à ultrasons standard et peut être utilisée en toute sécurité avec de l'eau du robinet (5).
Élimine 99,9 % des virus et bactéries présents dans l'air. D'après des tests indépendants, cette technologie élimine le virus de la grippe H1N1 (6), la bactérie Staphylococcus (7), ainsi que 99,97% du SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19 (8).
Profitez d'un sommeil paisible grâce à notre purificateur innovant. En mode Veille, il ne dépasse pas 16,5 dB (9), un volume plus faible qu'un murmure. De plus, la lumière de l'afficheur numérique est réduite, ce qui limite les nuisances lumineuses.
Respirez un air plus sain en minimisant votre facture d'électricité. À puissance maximale, le purificateur d'air consomme seulement 43 W, soit moins qu'une ampoule traditionnelle.
La technologie AeraSense analyse l'air 1 000 fois par seconde pour détecter les polluants nocifs et sélectionne intelligemment le meilleur paramètre. En outre, l'appareil affiche en temps réel la qualité de l'air (PM2.5) et le taux d'humidité.
Appairez votre purificateur d'air à l'application Air+ pour surveiller la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur, contrôler à distance l'appareil et utiliser des commandes vocales via Google et Alexa. Sélectionnez le mode Auto+ dans l'application pour que la technologie d'intelligence artificielle s'adapte à vos habitudes tout en réduisant le bruit ainsi que la consommation d'énergie.
La couche de charbon actif piège les odeurs et élimine plus de 90 % des polluants gazeux qui nuisent à la qualité de l'air intérieur (10) : le NO₂ émis par la pollution industrielle et routière, le toluène ou encore les COV provenant des peintures, détergents et meubles dans la maison. Efficace et sans danger : aucune émission d'ions, de produits chimiques ou d'ozone.
Respirez confortablement sans avoir à recharger sans arrêt votre appareil, grâce à son grand réservoir d'eau de 3,2 l permettant jusqu'à 15 heures d'utilisation continue.
Les filtre d'origine maintiennent des performances optimales jusqu'à 1 an (11), afin de limiter les tracas et les dépenses. Le purificateur calcule la durée de vie du filtre et vous alerte lorsqu'il est temps de le remplacer.
Programmez une purification d'air complète pour la chambre avant le coucher des enfants. Ensuite, le mode Veille silencieux s'active et une veilleuse s'allume. Les enfants se sentent rassurés, et les parents peuvent dormir paisiblement.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Performances
Utilisation
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Faible consommation
Entretien
Compatibilité
Pays d'origine
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.