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Series 30002-in-1-Kombigerät zur Luftreinigung und -befeuchtung

AC3737/10

Atme den Unterschied
Philips 2-in-1-Kombigerät zur Luftreinigung und -befeuchtung: Leistung kombiniert mit Benutzerfreundlichkeit. Als kombinierter Luftbefeuchter und -reiniger oder nur als Luftreiniger mit abnehmbarem Wasserbehälter verwendbar. Reinigt auch große Räume gründlich und beseitigt 99,97 % der Schadstoffe sowie 99 % Formaldehyd.
Alle Vorteile anzeigen

Saubere Luft und ideale Luftfeuchtigkeit auf Tastendruck

Atme den Unterschied

  • Reinigt Räume bis zu 131 m²

  • 505 m³/h CADR und 650 ml/h Befeuchtungsrate

  • Entfernt Formaldehydgase

  • Verbunden mit WLAN; Air+ App

Gründliche Reinigung von Räumen mit bis zu 131 m² (2)

Gründliche Reinigung von Räumen mit bis zu 131 m² (2)

Der Luftstrom des Geräts erreicht jede Ecke des Raums mit einer Luftreinigungskapazität (CADR) von 505 m³/h (1). Selbst große Räume mit bis zu 131 m³ (2) werden gründlich gereinigt, um dich vor Bakterien, Viren, Pollen, Staub, Tierhaaren, Hausstaubmilben, schädlichen Gasen und unangenehmen Gerüchen (z. B. Formaldehyd) sowie anderen Verschmutzungen zu schützen.

Entfernt 99,97 % aller unsichtbaren Partikel aus der Luft

Entfernt 99,97 % aller unsichtbaren Partikel aus der Luft

Nur Philips Luftreiniger nutzen NanoProtect HEPA-Filtration mit Aktivkohle- und Vorfilter, um bis zu 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (3) zu entfernen. Die NanoProtect HEPA-Technologie fängt Verschmutzungen nicht nur ein, sondern zieht sie mit Hilfe einer elektrostatischen Ladung an, und reinigt so bis zu zweimal gründlicher und ist gleichzeitig energieeffizienter als die herkömmliche HEPA H13-Filtration (4).

Automatische Luftbefeuchtung von bis zu 650 ml/h mit 4 Einstellungen

Automatische Luftbefeuchtung von bis zu 650 ml/h mit 4 Einstellungen

Schnelle Luftbefeuchtung, bis zu 650 ml/h (5). Das Gerät erkennt die aktuelle Luftfeuchtigkeit und passt sie automatisch an die gewünschte Einstellung an. Die Luftbefeuchtungsfunktion schaltet sich automatisch ein oder aus, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit zu erreichen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. 1) Von einem unabhängigen Labor gemäß GB/T 18801-2022 geprüft.

  2. 2) Berechnet nach dem Standard GB/T 18801-2022 mithilfe des CADR-(Zigarettenrauch-)Resultats, gemäß GB/T 18801-2022 geprüft.

  3. 3) Am Filtermedium mit NaCl-Aerosol getestet, das bei 3 nm gemäß DIN 71460-1 durch unabhängige Labortests klassifiziert wurde.

  4. 4) Philips Luftreiniger besitzen mit einem NanoProtect HEPA-Filter eine höhere Luftreinigungskapazität (CADR) und Energieeffizienz als mit einem HEPA H13-Filter; gemäß GB/T 18801 geprüft.

  5. 5) Von einem unabhängigen Labor gemäß GB/T 23332-2018 geprüft.

  6. 6) Im Vergleich zu Standard-Ultraschall-Luftbefeuchtermodulen, die keine zusätzliche Technologie zur Verringerung der Ausbreitung von Bakterien enthalten, von einem unabhängigen Labor geprüft.

  7. (7) Im Vergleich zu einem Ultraschall-Luftbefeuchter. Die Ablagerung von Mineralien auf Möbeln wurde von einem unabhängigen Labor (IUTA e.V.) über einen Zeitraum von 3 Stunden gemäß DIN 44973 getestet.

  8. 8) Durchschnittlicher Geräuschpegel basierend auf GB/T 4214.1-2017 (IEC 60704-1:2020, MOD). Der Geräuschpegel kann je nach den Gegebenheiten des Raums und dem Standort des Geräts variieren.