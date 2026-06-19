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AC3737/10
Reinigt Räume bis zu 131 m²
505 m³/h CADR und 650 ml/h Befeuchtungsrate
Entfernt Formaldehydgase
Verbunden mit WLAN; Air+ App
Der Luftstrom des Geräts erreicht jede Ecke des Raums mit einer Luftreinigungskapazität (CADR) von 505 m³/h (1). Selbst große Räume mit bis zu 131 m³ (2) werden gründlich gereinigt, um dich vor Bakterien, Viren, Pollen, Staub, Tierhaaren, Hausstaubmilben, schädlichen Gasen und unangenehmen Gerüchen (z. B. Formaldehyd) sowie anderen Verschmutzungen zu schützen.
Nur Philips Luftreiniger nutzen NanoProtect HEPA-Filtration mit Aktivkohle- und Vorfilter, um bis zu 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (3) zu entfernen. Die NanoProtect HEPA-Technologie fängt Verschmutzungen nicht nur ein, sondern zieht sie mit Hilfe einer elektrostatischen Ladung an, und reinigt so bis zu zweimal gründlicher und ist gleichzeitig energieeffizienter als die herkömmliche HEPA H13-Filtration (4).
Schnelle Luftbefeuchtung, bis zu 650 ml/h (5). Das Gerät erkennt die aktuelle Luftfeuchtigkeit und passt sie automatisch an die gewünschte Einstellung an. Die Luftbefeuchtungsfunktion schaltet sich automatisch ein oder aus, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit zu erreichen.
Bewertungen
1) Von einem unabhängigen Labor gemäß GB/T 18801-2022 geprüft.
2) Berechnet nach dem Standard GB/T 18801-2022 mithilfe des CADR-(Zigarettenrauch-)Resultats, gemäß GB/T 18801-2022 geprüft.
3) Am Filtermedium mit NaCl-Aerosol getestet, das bei 3 nm gemäß DIN 71460-1 durch unabhängige Labortests klassifiziert wurde.
4) Philips Luftreiniger besitzen mit einem NanoProtect HEPA-Filter eine höhere Luftreinigungskapazität (CADR) und Energieeffizienz als mit einem HEPA H13-Filter; gemäß GB/T 18801 geprüft.
5) Von einem unabhängigen Labor gemäß GB/T 23332-2018 geprüft.
6) Im Vergleich zu Standard-Ultraschall-Luftbefeuchtermodulen, die keine zusätzliche Technologie zur Verringerung der Ausbreitung von Bakterien enthalten, von einem unabhängigen Labor geprüft.
(7) Im Vergleich zu einem Ultraschall-Luftbefeuchter. Die Ablagerung von Mineralien auf Möbeln wurde von einem unabhängigen Labor (IUTA e.V.) über einen Zeitraum von 3 Stunden gemäß DIN 44973 getestet.
8) Durchschnittlicher Geräuschpegel basierend auf GB/T 4214.1-2017 (IEC 60704-1:2020, MOD). Der Geräuschpegel kann je nach den Gegebenheiten des Raums und dem Standort des Geräts variieren.