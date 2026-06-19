Entfernt 99,97 % aller unsichtbaren Partikel aus der Luft

Nur Philips Luftreiniger nutzen NanoProtect HEPA-Filtration mit Aktivkohle- und Vorfilter, um bis zu 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (3) zu entfernen. Die NanoProtect HEPA-Technologie fängt Verschmutzungen nicht nur ein, sondern zieht sie mit Hilfe einer elektrostatischen Ladung an, und reinigt so bis zu zweimal gründlicher und ist gleichzeitig energieeffizienter als die herkömmliche HEPA H13-Filtration (4).