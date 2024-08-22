Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Luftreiniger und Luftbefeuchter
Alle Serien
Aktivkohlefilter
Eingestellt
Support
AC4123
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Der äußerst aufnahmefähige Aktivkohlefilter filtert effektiv Gerüche und ein breites Spektrum von schädlichen Gasen einschließlich Formaldehyd heraus.
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter