Le système d'arrêt intelligent garantit un air pur en permanence

Le système d'arrêt intelligent garantit un air pur en permanence. Il éteint le purificateur lorsque la qualité de l'air ne peut plus être garantie. Lorsque l'un des filtres est presque plein et doit être nettoyé ou remplacé, le capteur de qualité de l'air vous avertit qu'il faut remplacer ou nettoyer le filtre. Si les utilisateurs ne remplacent pas le filtre concerné, l'appareil s'arrête et se verrouille. Pour purificateur d'air Philips AC4002, AC4004