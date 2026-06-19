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  • De l'air pur en permanence
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Arrêté

Filtre à charbon actif

AC4123

De l'air pur en permanence
Avec son taux d'absorption élevé, le filtre à charbon actif filtre efficacement les odeurs ainsi qu'un grand nombre de gaz nocifs dont le formaldéhyde.
Voir tous les avantages

De l'air pur en permanence

Filtre un grand nombre de gaz nocifs et d'odeurs

Filtre efficacement des gaz nocifs tels que le benzène et le formaldéhyde, ainsi que les mauvaises odeurs

Le capteur de qualité de l'air vous avertit lorsqu'il faut remplacer le filtre

Le capteur de qualité de l'air vous avertit lorsqu'il faut remplacer le filtre

Le capteur de qualité de l’air vous avertit lorsqu’il est temps de remplacer le filtre. Si le filtre n’est pas remplacé à temps, l’appareil s’arrête pour éviter de fonctionner inutilement, le filtre étant plein. Ainsi, la qualité de l’air est toujours assurée.

Le système d'arrêt intelligent garantit un air pur en permanence

Le système d'arrêt intelligent garantit un air pur en permanence. Il éteint le purificateur lorsque la qualité de l'air ne peut plus être garantie. Lorsque l'un des filtres est presque plein et doit être nettoyé ou remplacé, le capteur de qualité de l'air vous avertit qu'il faut remplacer ou nettoyer le filtre. Si les utilisateurs ne remplacent pas le filtre concerné, l'appareil s'arrête et se verrouille. Pour purificateur d'air Philips AC4002, AC4004

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