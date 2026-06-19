Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft garantiert jederzeit saubere Luft

Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft garantiert jederzeit saubere Luft. Sie schaltet den Luftreiniger ab, sobald keine gesunde Luft mehr garantiert werden kann. Wenn einer der Filter fast voll ist und gereinigt oder ausgewechselt werden muss, werden Sie dazu aufgefordert den Filter zu ersetzen oder zu reinigen. Wenn der Benutzer den Filter nicht wechselt, stellt das Gerät seinen Betrieb ein und wird verriegelt. Für Philips Luftreiniger AC4002, AC4004