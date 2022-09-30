Suchbegriffe
ADD4901WH/10
Wassersprudler
Wählen Sie die Karbonisierungsstufe ganz nach Ihrem Geschmack. Wiederholen Sie einfach den Karbonisierungsvorgang für mehr prickelnde Kohlensäure.
Eine gesündere und frischere Option, um kohlensäurehaltige Getränke mit Zucker in Dosen durch hausgemachtes Sprudelwasser zu ersetzen.
3 einfache Schritte für frisches Sprudelwasser zu Hause: füllen, drehen und drücken!
Der Wassersprudler benötigt keinen Strom für den Betrieb, sodass Sie jederzeit und überall frisches Sprudelwasser erhalten. Einfach die Taste drücken und trinken.
Wenn das Gerät in Betrieb ist, lässt das Sicherheitsüberdruckventil den Druck in der Flasche automatisch ab. Das summende Geräusch weist auch darauf hin, dass das Sprudelwasser bereit zum Trinken ist.
BPA-freies Material,
Kompakt genug, um ihn an jedem Ort platzieren zu können. Der Aufbau ist überall ganz einfach.
Ein CO2-Zylinder ergibt bis zu 60 Liter wohlschmeckendes Sprudelwasser und ersetzt 120 Plastikflaschen.
Modisches Design und angesagte Farben für gute Laune im Alltag.
Allgemeine Spezifikationen
Flaschenspezifikationen
Zylinderspezifikationen
Im Lieferumfang enthalten
