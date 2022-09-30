C'est la Airfryer Week Philips, profitez d'offres jusqu'à 30% Acheter maintenant
      Faites pétiller votre vie !

      Faites-vous plaisir avec de l'eau pétillante rafraîchissante quand bon vous semble grâce à la machine à soda Philips GoZero. Elle ne demande que 3 gestes simples : remplissez, vissez, appuyez ! Son design élégant aux couleurs tendance s'intègre facilement à votre foyer.

      Faites pétiller votre vie !

      • Niveau de gazéification réglable
      • Gazéification en 3 étapes
      • Bouteille en PET sans BPA
      • Fonctionne sans électricité

      Personnalisez vos boissons en contrôlant le niveau de gazéification

      Personnalisez le niveau de gazéification en fonction de vos goûts. Il vous suffit de recommencer l'opération de gazéification pour augmenter la quantité de bulles !

      Préparez des boissons pétillantes plus saines à la maison

      Une solution plus saine permettant de remplacer les boissons sucrées gazeuses du commerce par de l'eau pétillante maison.

      3 gestes simples pour de l'eau pétillante fraîche à la maison

      3 gestes simples pour de l'eau pétillante fraîche à la maison : remplissez, vissez, appuyez !

      Gazéifiez de l'eau à tout moment, où que vous soyez

      La machine à soda fonctionne sans électricité. Elle vous permet donc d'obtenir de l'eau pétillante à tout moment et n'importe où. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton pour en profiter.

      Sécurité garantie grâce à la soupape de sécurité intégrée

      Pendant que la machine fonctionne, la soupape de sécurité libère automatiquement la pression à l'intérieur de la bouteille. Si vous entendez un bruit de dépressurisation, cela indique également que l'eau pétillante est prête à être dégustée.

      Matériau sans BPA

      Matériau sans BPA.

      Une installation où bon vous semble

      Suffisamment compacte pour être placée n'importe où selon les besoins. Installez-la facilement, où que vous soyez.

      Réduit les déchets en plastique à usage unique

      Un cylindre de CO2 permet de préparer jusqu'à 60 litres d'une délicieuse eau pétillante, ce qui remplace 120 bouteilles en plastique à usage unique.*

      Design élégant aux couleurs tendance

      Un design élégant aux couleurs tendance pour créer une ambiance agréable dans votre vie.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Dimensions du produit (L x l x H)
        239.5*124.5*423.5  millimètre
        Commande
        Bouton mécanique
        Électricité
        Fonctionne sans électricité
        Matériaux du boîtier
        Plastique

      • Caractéristiques de la bouteille

        Raccordement de la bouteille
        Twist
        Matériau de la gourde
        Plastique
        Capacité du biberon
        1 litre

      • Caractéristiques du cylindre

        Sommaire
        CO2 de qualité alimentaire

      • Éléments inclus

        Machine à soda
        1
        Bouteille(s) de gazéification
        1
        Cylindre de CO2
        1

      • Par rapport aux boissons gazeuses en bouteille de 500 ml.
