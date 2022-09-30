Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient aucun élément.
ADD4901WH/10
Faites pétiller votre vie !
Faites-vous plaisir avec de l'eau pétillante rafraîchissante quand bon vous semble grâce à la machine à soda Philips GoZero. Elle ne demande que 3 gestes simples : remplissez, vissez, appuyez ! Son design élégant aux couleurs tendance s'intègre facilement à votre foyer.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Machine à soda
total
recurring payment
Personnalisez le niveau de gazéification en fonction de vos goûts. Il vous suffit de recommencer l'opération de gazéification pour augmenter la quantité de bulles !
Une solution plus saine permettant de remplacer les boissons sucrées gazeuses du commerce par de l'eau pétillante maison.
3 gestes simples pour de l'eau pétillante fraîche à la maison : remplissez, vissez, appuyez !
La machine à soda fonctionne sans électricité. Elle vous permet donc d'obtenir de l'eau pétillante à tout moment et n'importe où. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton pour en profiter.
Pendant que la machine fonctionne, la soupape de sécurité libère automatiquement la pression à l'intérieur de la bouteille. Si vous entendez un bruit de dépressurisation, cela indique également que l'eau pétillante est prête à être dégustée.
Matériau sans BPA.
Suffisamment compacte pour être placée n'importe où selon les besoins. Installez-la facilement, où que vous soyez.
Un cylindre de CO2 permet de préparer jusqu'à 60 litres d'une délicieuse eau pétillante, ce qui remplace 120 bouteilles en plastique à usage unique.*
Un design élégant aux couleurs tendance pour créer une ambiance agréable dans votre vie.
Caractéristiques générales
Caractéristiques de la bouteille
Caractéristiques du cylindre
Éléments inclus
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.