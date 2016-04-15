Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Praktisches Taschenformat
Genießen Sie überall den Sound dieses Philips UKW/MW-Taschenradios mit hoher Klangqualität und voller Lautstärke.
Analoger UKW/MW-Tuner
Integrierter Lautsprecher
Kopfhöreranschluss
Akkubetrieben
UKW/MW-Stereotuner (AM)
0
Ein Lautsprecher bietet optimale Soundqualität.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
francisco88ratt
15/04/2016
España
sencilla y facil de usar
cumple con mis expectativas de uso buen rendimiento, facil de usar y buen diseño
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AE1500 Radio portátil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AE1500 Radio portátil verfasst